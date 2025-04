L'actriu Marta Marco revela la crisi que va patir després del final de la sèrie 'Merlí'

Marta Marco s'ha obert com mai reflexionant sobre la seva carrera com a actriu i sobre alguns punts clau de la professió. En el pòdcast 'Off The Rec', presentat per Jon García, ha abordat el paper de la dona en la ficció, basat en la seva pròpia experiència. De fet, també ha revelat la crisi que va patir després del final de l'exitosa sèrie 'Merlí' de TV3.

D'aquesta manera, Marta Marco ha parlat sobre els seus inicis i ha reflexionat sobre la professió: "Vaig seguir el consell del meu pare, que em va dir: 'prepara't i estudia, no vulguis arribar al lloc'. Això ho he repetit a molta gent jove, que em diu: vull fer càstings i vull fer l'arxiu de TV3. Jo els dic que primer intentin preparar-se i entendre què és l'ofici".

"El teatre és l'orfebreria, la manufactura, és començar a tocar totes les tecles que després es fan més petites quan es fa imatge. Però, fer-les grans i en directe, és una cosa potent. Per a mi, controlar el teatre, et fa arribar a l'àmbit de la imatge des d'un altre lloc", afegia Marta Marco a 'Off The Rec'.

A més, ha parlat de la pressió de la imatge, especialment en les dones: "Treballo amb la meva imatge i sóc la primera que em miro i penso: m'he fet gran, tinc arrugues, a la càmera em veig fatal... Però tant me fa, vull acceptar el que hi ha, vull acceptar la meva edat. Vull veure que es fan sèries amb gent de la nostra edat, veure que està fent un paper d'una persona de la nostra edat, no deu anys més gran".

"Quan ets més jove no hi prestes atenció. Penses 'sóc parella de Francesc Orella, que ens portem deu anys, però no passa res'. Tanmateix, després, quan et vas fent gran, penses que no. Cal començar a dir que no a un projecte que potser m'interessa molt, però que potser no me l'han d'oferir a mi, l'han d'oferir a una actriu que té l'edat d'aquest paper", afegia l'actriu amb contundència.

"De vegades he dit que no, encara que tampoc em vénen moltes ofertes d'imatge. Una dona a partir dels quaranta i escaig se la comença a invisibilitzar molt en aquesta indústria. I no és el cas dels homes", denunciava.

Per tant, ha posat l'exemple del seu company a 'Merlí': "Francesc Orella va acabar i no va parar de treballar, va enllaçar projecte rere projecte. No va ser el cas de la majoria de dones que érem allà".

"Em va costar una mica perquè van passar cinc anys en què no vaig tenir ofertes d'imatge. Vaig començar a tenir una mica de paranoia, vaig canviar de representants. No sabia què passava, si no ho feia bé, si hi havia alguna cosa que no funcionava, si era pel meu físic... Vaig tenir una petita crisi amb mi mateixa fins que vaig dir prou, perquè era molt afortunada per tenir feina, per poder fer teatre", ha conclòs sobre aquest assumpte a 'Off The Rec'.