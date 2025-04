Com ha funcionat en audiències l'estrena de 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora?

Bones notícies per a Jesús Cintora després de l'estrena de 'Malas Lenguas'. El format d'actualitat, que s'emetrà a les tardes de La 2, ha aconseguit bones audiències en la seva estrena en simulcast amb La 1. Presentat i codirigit per Jesús Cintora, el format reforça els continguts de producció pròpia i en directe, així com el rigor periodístic i l'esperit crític davant la desinformació.

Recordem que, durant les seves més de dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta cerca d'arguments contra els rumors i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció. Els seus professionals expliquen i desmenteixen amb tot el rigor els rumors o fake news més esteses.

D'aquesta manera, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora ha destacat en audiències amb un estupend 11,8% de share i una mitjana de 908.000 espectadors. L'espai atrapa 717.000 espectadors amb un 9,3% de share a La 1. A més, aconsegueix un 2,5% de share i 191.000 espectadors a La 2. No obstant això, aquest dijous 10, el seu segon dia, serà clau per descobrir si els espectadors es passen al canal secundari per seguir veient Jesús Cintora amb el seu 'Malas Lenguas'.

| RTVE

Cal destacar que 'Malas Lenguas' va comptar amb un molt bon coixí en ambdós canals. A La 1, Jesús Cintora va ser després de 'La Promesa', que va liderar la seva franja amb un gran 15,8% de quota i 1.091.000 fidels. Per la seva banda, a La 2, just abans, 'Grans Documentals' va marcar un bon 4% i 301.000 espectadors, després de 'Saber y Ganar' (7,5% i 693.000).

En la competència, 'Malas Lenguas' va poder amb tots els magazines en la seva primera franja d'emissió. L'únic que va aconseguir el doble dígit va ser 'El Diario de Jorge' (10,8% i 740.000), mentre que 'Y ahora Sonsoles' (9,6% i 679.000) va estar per sota en la seva franja completa i 'Más Vale Tarde' (7,4% i 516.000) es va mantenir. No obstant això, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora no va poder amb 'Pasapalabra', que va pujar a un estratosfèric 20,1% de quota i 1.832.000 sense 'Aquí la Tierra' a La 1.