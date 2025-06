Enuig de Juanjo Puigcorbé després de descobrir una traïció a 'Sueños de Libertad'

el senyor Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé, intenta atemorir en Damián i desmenteix les acusacions. Aquest dijous 12 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', després de la manipulació de la María, en Raúl es va sentir ressentit amb l'Andrés: va creure que havia estat premeditat. La Begoña va témer que la María aprofités la vulnerabilitat de l'Andrés per manipular-lo. La María va rebre l'alta i, acompanyada per l'Andrés i en Raúl, va tornar a casa De La Reina, confessant a el senyor Pedro que no denunciaria l'Andrés.

En Damián va posar al corrent la Marta i l'Andrés de la seva trobada amb en Gabriel i també va intentar fer veure a la Digna qui era en el senyor Pedro. La Irene va sospitar d'Ángel Ruiz: va creure que podia ser un detectiu. En Damián es va assabentar pel sergent Pontón que havia perdut la pista d'en Górriz.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',la Digna explica a el senyor Pedro les acusacions que en Damián va llançar sobre ell. el senyor Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé, intenta atemorir en Damián i desmenteix les acusacions. A més, comunica als seus fills que coneixeran el seu cosí Gabriel, i demana a la Manuela que organitzi el dinar familiar.

Després de la seva reunió amb Ángel Ruiz, la Irene comença a sospitar que la Cristina pot ser la seva filla i en Damián revela a la Irene un secret important sobre la Cristina. La Begoña porta la Júlia a veure la seva tia María per primera vegada després de l'accident. Ara que la Digna viu amb el senyor Pedro, la Gema està desbordada per la feina a casa i a la botiga.