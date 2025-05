Mamen Mendizábal: 'Estic encantada amb 'Anatomia de', però oberta a nous projectes'

Mamen Mendizábal torna aquest diumenge 11 de maig a laSexta amb la tercera temporada de 'Anatomia de...'. El format cada diumenge intentarà que l'espectador es pregunti pel que de veritat va succeir en històries que ens van intrigar i que tots coneixem.

En una entrevista per a TVeo, Mamen Mendizábal ens detalla els casos de la nova temporada de 'Anatomia de...'. A més, la periodista revela quin és el principal motiu pel qual alguns temes mai arriben a veure la llum. Finalment, també fa balanç de la seva actual etapa professional.

Com afrontes l'estrena de la tercera temporada de 'Anatomia de...'?

Amb moltes ganes que els espectadors vegin què portem tants mesos preparant. Estrenem amb un programa que s'ajusta molt bé al nostre format, que és un true crime amb un ritme trepidant, amb una història brutal i amb imatges exclusives de les càmeres de seguretat de Mainat, que registren tot el que va ocórrer en aquella nit. S'ha parlat molt de Mainat perquè és un fenomen televisiu, un dels majors productors televisius d'aquest país, amb molt èxit.

S'ha parlat molt del circ que va ocórrer després i que les càmeres van captar. Com la seva dona va ficar a casa seva, en aquella llar familiar, prostitutes, ionquis, traficants i que les càmeres van captar, però fins que no ha acabat el judici no hem sabut el que va ocórrer veritablement aquella nit. L'accés que ens ha donat a tota la informació, al sumari judicial, és extraordinari i el ritme és trepidant.

| Atresmedia

Mainat va estar des del principi obert a participar o va caldre convèncer-lo?

Mainat crec que és un dels homes més poderosos en el sector audiovisual i deu tenir molts amics, amb moltes productores molt importants. Només puc estar agraïda que hagi confiat i que hagi confiat en nosaltres per explicar la seva història. L'únic que volia era no estar barrejat amb altres testimonis.

Hem fet un relat dels fets sense ell, minut a minut, amb tots els principals actors que tenien alguna cosa a dir, sobre la investigació, els advocats i tot el que suposava una font d'informació. I després una entrevista en exclusiva amb ell per posar la guinda final. No deu ser fàcil explicar a televisió un intent d'assassinat, que aquest intent d'assassinat l'hagi perpetrat la teva exdona, ni com vas patir. Jo només puc donar-li les gràcies a Mainat per la confiança.

Quins altres casos podrem veure en aquesta temporada de 'Anatomia de...'?

Intentem sempre oferir molta varietat en els temes, que hi hagi diferents registres, però en aquest recorregut que fem sempre per la història recent d'Espanya, passada pel true crime, en forma de thriller, hem intentat acostar-nos més a temes de cultura pop, però sempre amb la nostra visió.

| Atresmedia

Ens aturem en un dels majors bulos que va recórrer les redaccions del nostre país, que va ser el dia que van matar a Miguel Bosé. A Miguel Bosé als anys 90 el van donar per mort ja en una ràdio amb data, hora, lloc, amb totes les certeses, però el bulo sobre la seva mort portava acompanyant-lo més d'una dècada. En aquella època, a més, dir que algú tenia Sida era dir que era homosexual, drogadicte, o les dues coses, i fins i tot que s'ho havia buscat ell. Era una acusació dura, forta, amb l'objectiu de destrossar-lo. Recorrem aquest bulo que ens reflecteix com érem.

En un clima molt bel·licista com hi ha ara, amb aquest rearmament que hi ha a Europa amb els països que estan més a prop de Rússia que han de restaurar el servei militar obligatori ens anem a la Primera Guerra del Golf, que va ser la primera guerra televisada. Marta Sánchez va anar a entretenir els soldats a cantar-los les fragates en les corbetes, en una operació de propaganda perquè tot el descontentament que hi havia popular per estar en la guerra en la qual vam prometre no estar quedés més neutralitzat. Era una propaganda de manual a l'estil del que va fer Estats Units amb Marilyn o el que va fer Franco, amb Carmen Sevilla.

Hi ha programes també com el de l'Ecce Homo. Aquest desastre en el qual Cecilia, una dona gran, va perpetrar a l'Església de Borja i que es va convertir en una obra d'art tan fascinant que fins i tot el Museu Moma de Nova York va voler comprar-la. Fins i tot van fer una òpera a Las Vegas. Fenòmens socials que van marcar també la nostra història cultural. O el dia que Jesulín de Ubrique va decidir obrir les places de toros només per a dones. Hi va haver autobusos de dones des de pobles d'Espanya que mai havien anat soles a cap lloc. Acabaven de néixer les associacions de dones a Espanya i el torero els va obrir un territori que era gairebé exclusivament masculí i que també descriu molt bé com érem com a societat.

| Atresmedia

També tenim el tema de Ruiz Mateos contra Boyer. Ruiz Mateos als 90 era l'home que més informació comprava juntament amb Mario Conde o Javier de la Rosa. Compraven informació per tenir el poder i en el cas de Ruiz Mateos també per a la venjança, perquè Boyer li havia expropiat Rumasa, que era un imperi, i es va adonar que per mantenir viva la flama de l'opinió pública el matrimoni Boyer Preysler donaria tota la repercussió perquè les càmeres els perseguien. Aquesta estratègia d'assetjament i enderrocament contra el matrimoni li va proporcionar enorme publicitat tot el temps. Hi ha temes que reflecteixen com som com a societat i que expliquen diferents moments de la nostra història recent.

Quin és el principal motiu que trobeu quan algun tema no surt endavant?

No són molts, però alguns es queden pel camí perquè quan et poses a treballar-los o no et surten els testimonis que necessites perquè el programa tingui la qualitat que necessites, o no hi ha arxiu suficient, imatges suficients, que per a nosaltres és una part molt important. Igualment, no els descartem del tot, de vegades els deixem al congelador esperant a trobar altres veus o a convèncer les que en aquell moment no creuen que sigui bo parlar. No les descartem del tot perquè creiem que són interessants i per a properes temporades poden estar. No ens rendim.

El recent apagat en un futur podria ser tema de 'Anatomia de...'

Sense dubte, l'apagat té tots els elements per convertir-se en un programa en el futur. Però és veritat que ara és matèria primera dels programes d'actualitat, està en calent, les causes d'estar investigant i encara hi ha moltíssims dubtes. Quan tot això s'hagi resolt, crec que tindrà una 'Anatomia de...' excel·lent.

| Atresmedia

La primera temporada va funcionar bé en audiències, però la segona va baixar en alguns programes. A què creus que es va deure la baixada i quina expectativa tens per a aquesta nova temporada?

En la segona temporada crec que vam tenir una temporada molt anòmala. Vam tenir tres o quatre interrupcions per diversos processos electorals que van interrompre l'emissió. Estàvem emetent i vam haver de parar per votar fins a tres vegades per eleccions a Euskadi, a Galícia, eleccions generals... Hi ha elements externs que ens van fer tenir una temporada de dades una mica pitjor. La tele no és només el que emets, sinó també el que emeten els altres, les circumstàncies al voltant. Però els programes segueixen tenint molta qualitat i ha estat el que ha vist la cadena i ho veiem nosaltres, així que apostem per la continuïtat.

Com valores aquesta etapa potser més relaxada a televisió? T'agradaria fer més coses? Tornar al diari?

No estar en un diari és desenganxar-se de l'actualitat pura i dura, però la feina dels programes que no són diaris és diferent. Pot ser que tingui un nivell de tranquil·litat una mica més gran, però no de feina. Els programes diaris tota la feina te la deixes al plató, no t'acompanya a casa gairebé res. En canvi, els programes setmanals o els que vas fent per temporades acumules molta feina i els temps també són molt exigents perquè has d'arribar amb tots els programes llestos abans de començar a emetre. He tingut 20 anys d'actualitat, ara estic fent un programa amb un altre ritme i crec que en una vida professional llarga cal prendre tot.

Estàs bé només amb 'Anatomia de...' o t'agradaria poder fer un altre projecte?

Jo estic encantada amb 'Anatomia de...', però sempre oberta a nous projectes. Però sens dubte aposto per la continuïtat de 'Anatomia de...'. Sens dubte, l'actualitat espanyola fa que aquest programa sempre tingui matèria primera.