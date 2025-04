Nuria Roca acomiada el seu programa a laSexta i revela el veritable motiu en directe

Com cada any per aquestes dates, la graella televisiva s'adapta a l'aturada vacacional de Setmana Santa, i les cares més reconeixibles de la pantalla aprofiten per prendre's un descans. Nuria Roca ha estat una de les últimes a sumar-se a aquest parèntesi temporal, anunciant aquest diumenge al final de 'La Roca' que el programa no s'emetrà la pròxima setmana.

La decisió s'emmarca en una estratègia habitual de les cadenes durant el període festiu. Algunes opten per deixar els seus formats en mans de presentadors substituts mentre que altres aposten per reposicions, com succeeix amb 'El Hormiguero' de Pablo Motos. En el cas del magazín de laSexta, la franja que habitualment ocupa 'La Roca' serà coberta per cinema durant una setmana.

La notícia va ser comunicada per la mateixa Nuria Roca en l'últim tram del programa d'aquest diumenge, avançant que tant ella com el seu equip es prendran un respir el Diumenge de Resurrecció. "Seguirem parlant d'aquest cas després de Setmana Santa. Nosaltres de moment baixem la persiana per al pròxim diumenge que ens anem de vacances", va comentar la presentadora en acomiadar-se.

| Atresmedia

Gonzalo Miró, habitual col·laborador de 'La Roca', no va dubtar a llançar-li un consell amb humor: "Si surts d'Espanya vés a algun lloc segur, no te la juguis". Entre rialles, la presentadora va respondre amb un escuet "per descomptat".

Finalment, es va dirigir novament al públic amb un missatge de cura i agraïment. "A tots vosaltres us esperem, aquest diumenge pròxim no, el següent després de Setmana Santa. Gaudiu les vacances si les teniu i si no us volem a tots de tornada així que tingueu cura i gaudiu el que pugueu. Ens veiem"; va concloure.

En audiències, 'La Roca' no ha acabat de funcionar amb un escuet 4,7% de quota i 418.000 espectadors a la tarda de diumenge de laSexta. El programa presentat per Nuria Roca va congregar 3.415.000 espectadors únics al llarg de les seves cinc hores d'emissió. D'aquesta manera, va estar tan sols una dècima per sota de la mitjana de la cadena en el dia, que es va conformar amb un 4,8%.