Un històric rostre de la Sexta s'acomiada després de 14 anys amb un missatge emotiu

Canvi inesperat a la plantilla de laSexta. Pedro Gómez, un dels periodistes amb més recorregut a la cadena d'Atresmedia, ha posat fi a una etapa professional de 14 anys. Més d'una dècada en la qual ha estat una presència habitual en formats com 'laSexta noticias', 'Al rojo vivo', 'Més val tard' o 'laSexta Xplica', entre altres espais de laSexta.

La seva marxa, que no havia transcendit fins al moment, s'ha fet pública aquest dissabte 10 de maig a través dels seus propis perfils personals a les xarxes socials. "Tanco una etapa amb pena, però molt orgullós", va escriure el reporter al seu compte de X, abans coneguda com Twitter, en un missatge que ràpidament ha generat reaccions entre companys i seguidors.

Pedro Gómez va voler també dedicar unes paraules d'agraïment a la cadena d'Atresmedia per l'oportunitat de formar part del seu equip durant més d'una dècada. "Sempre estaré agraït a laSexta per haver confiat en mi i haver-me donat aquesta grandíssima oportunitat. 14 anys d'aprenentatge i experiències", va afegir, acomiadant-se amb emoció d'una de les etapes més importants de la seva carrera.

Cal destacar que Pedro Gómez va iniciar la seva trajectòria l'any 2004 com a redactor a Europa Press. Posteriorment va passar per la Cadena COPE i la televisió local madrilenya Onda 6. El 2009 es va incorporar a 'La mañana de La 1', primer a Madrid i després com a reporter a la delegació del nord. A l'abril de 2012 es va sumar a l'equip de laSexta, on ha treballat fins ara.

La seva sortida ha sorprès a molts professionals del mitjà, que han volgut enviar-li missatges de suport públicament. Entre ells, el presentador Iñaki López: "Molta sort, Pedro! Ha estat un plaer enorme treballar amb tu a 'Més Val Tard'. Te trobarem a faltar!"

"Molta sort, Pedro. Ha estat una sort treballar amb tu", compartia Inés García, presentadora substituta de 'Al Rojo Vivo'. També li dedicava unes paraules el periodista esportiu de laSexta Óscar Rincón, qui li va escriure: "Joé, que inesperat, Pedro. Molta sort en el teu nou viatge".