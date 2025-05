laSexta posa data a 'Anatomia de…' de Mamen Mendizábal i revela el seu primer tema

laSexta estrenarà el pròxim diumenge 11 de maig una nova temporada de 'Anatomia de...' amb Mamen Mendizábal. El format cada diumenge intentarà que l'espectador es pregunti per allò que de veritat va succeir en històries que ens van intrigar i que tots coneixem. En aquesta tercera temporada la primera entrega desvelarà, minut a minut, a través de les càmeres de seguretat de l'habitatge de Josep María Mainat, el pla de la seva exdona per acabar amb la seva vida.

'Anatomia de...' torna a laSexta amb històries i personatges dels més populars i que connectaran l'espectador amb el moment en què van succeir, omplint titulars i atraient l'atenció dels mitjans. Testimonis exclusius, revelacions sorprenents i girs inesperats mantindran els espectadors enganxats a la pantalla. I tot això amb les senyes d'identitat característiques del programa: un enfocament meticulós en la investigació periodística i una posada en escena molt cuidada.

Mamen Mendizábal continuarà combinant a 'Anatomia de...' les entrevistes amb els protagonistes amb imatges inèdites rescatades dels arxius. Així com minucioses reconstruccions amb l'objecte de reviure les històries setmanals amb la tensió d'un thriller.

| Atresmedia

Al llarg de la temporada, el programa comptarà amb els testimonis de persones com Iñaki Gabilondo, Mercedes Milá, Irma Soriano, Manuel Campo Vidal, Silvia Abril i els exfutbolistes Camacho, Señor i Carrasco, que parlaran sobre els casos que es presentaran en els diferents episodis. Arrencant amb el cas Mainat, aquesta temporada hi haurà episodis que aniran des de l'enfrontament entre Ruiz Mateos i Miguel Boyer a com es va gestar l'actuació de Marta Sánchez a la Guerra del Golf.

En audiències 'Anatomia de...' va ser un dels estrenes destacats de laSexta fa dos anys, superant en el seu preestrena el milió d'espectadors, juntament amb un 7,2% de quota de pantalla. En les seves deu entregues emeses va concloure líder davant de Cuatro, el seu competidor directe (1,2 punts de diferència) amb una mitjana del 6% i 776.000 espectadors. No obstant això, en la seva segona temporada va caure 1,5 punts de share fins a un pobre 4,5% i 566.000 seguidors, amb el seu mínim en un 3,6%.

La primera entrega de 'Anatomia de...' amb Josep María Mainat

| Atresmedia

L'estrena de la nova temporada de 'Anatomia de...' comptarà amb un cas mediàtic: l'intent d'assassinat del productor televisiu Josep Ramón Mainat.Un cas en què l'exdona del conegut empresari va intentar assassinar-lo injectant-li una dosi letal d'insulina. Això va arribar a provocar-li el coma la nit del 23 de juny de 2020.

No obstant això, Mainat va sobreviure. El productor explicarà en exclusiva a Mamen Mendizábal la seva versió del que va succeir. A més, el programa també mostrarà les anades i vingudes de la seva exdona pel domicili aquella nit, documentades minut a minut per les càmeres de seguretat que Mainat va fer col·locar després que la relació amb la seva exdona es deteriorés.