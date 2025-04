Joanna Ivars reapareix mesos després a laSexta en ple apagat des de l'hospital

La meteoròloga Joanna Ivars, cap del departament de Meteorologia de laSexta, va reaparèixer aquest dilluns després de diversos mesos allunyada de la pantalla. El seu retorn es va produir de manera inesperada i en una situació crítica: per via telefònica, des de l'Hospital Miguel Servet de Saragossa.Joanna Ivars va relatar en directe la complexa situació provocada pel gran apagat que va afectar gran part de la Península Ibèrica.

Curiosament, Joanna Ivars es trobava a l'hospital just aquell dia, perquè anava a rebre l'alta mèdica després d'una prolongada absència motivada per un problema de salut. Sense entrar en massa detalls, va explicar que havia estat tractada a la unitat d'hepàtic, biliar i pancreàtic.

Durant aquesta jornada excepcional, Ivars va participar en directe en dos espais informatius de la cadena. La seva primera intervenció va ser a 'Al Rojo Vivo': "Dins dels hospitals, almenys en el que jo em trobo, la situació és molt complicada i regna un cert caos. Sobretot en pacients oncològics que han hagut de parar per deixar via lliure a les urgències". Al finalitzar, Antonio García Ferreras no va dubtar a transmetre-li el seu afecte: "Un petó, t'estimem, ja ho saps".

| Atresmedia

Hores després, Joanna Ivars va connectar amb 'Más vale tarde', on va compartir amb Iñaki López i Cristina Pardo com va viure en primera persona l'apagat des de dins de l'hospital. "Perquè us feu una idea, avui a mi em donaven l'alta en aquest hospital. Estàvem esperant per poder sortir quan fos possible. De sobte, hem començat a escoltar molt de soroll, hem sortit de l'habitació, perquè estava amb la meva família, i la planta estava completament apagada. Les infermeres i els auxiliars es movien d'un costat a l'altre molt preocupats per veure com estaven els malalts", revelava.

"Un dels cirurgians que m'ha atès m'ha comentat que estaven operant una persona del pàncrees i que han hagut de parar en sec l'operació per tractar els pacients, fins i tot els d'oncologia, perquè poguessin entrar els nous d'urgència. Jo, afortunadament, ja estic fora de l'hospital, ho dic perquè porto molt de temps, ja ho sabeu", afegia.

Després de les seves paraules, Iñaki López també li va expressar l'afecte de l'equip: "Ens alegra enormement que el problema de la llum no hagi retardat la teva alta de l'hospital. T'enviem un petó enorme des d'aquí. Han estat molts mesos, però esperem tenir-te aquí com més aviat millor".