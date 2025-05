Belén Rueda ('Eva & Nicole'): 'M'ha tocat trencar moltes barreres'

Antena 3 estrena aquest dijous 8 de maig la seva nova sèrie: 'Eva & Nicole'. Belén Rueda i Hiba Abouk interpreten, respectivament, a Nicole i Eva. Són dues dones de l'alta classe de Marbella que acaben enfrontades per un passat en comú en el qual van arribar a ser amigues. No obstant això, l'amor per un home va fer que els seus mons es separessin i ara una d'elles busca venjança.

Parlem en el marc del Festival de Màlaga amb Belén Rueda, que interpreta a Nicole durant els vuit episodis d'aquesta sèrie.

Què va ser el que més et va cridar l'atenció quan et va arribar 'Eva & Nicole'?

Es reunien diverses coses. Dani Écija em va dir que tenia la intenció de fer una sèrie sobre la Marbella dels 80, amb una empresària. Em va semblar molt interessant el seu plantejament per l'època que era i perquè tots tenim ara al cap que Marbella és una zona amb un turisme molt especial, però és que en aquells anys era més especial encara.

Està molt bé explicar una història molt personal i molt íntima amb tot aquest entorn. Pot donar molt de joc, i no només pel luxe, sinó també per tota l'acció que hi ha, que és molt interessant quan fas ficció.

| Atresmedia

A més, m'agradava molt en el moment de vida que estava Nicole, perquè jo definiria a Nicole com a controladora. Només podia arribar fins on ha arribat controlant-ho tot. Però en el moment en què està i amb l'edat que té pensa que ho té tot controlat. Que es descontroli tot em sembla fascinant perquè és mentida que algú pugui controlar-ho tot.

Penseu en el que ha passat en la pandèmia, que ens va ocórrer a tots alhora. El que passa és que aquestes tempestes d''Eva & Nicole' són individuals de cada personatge. Cau una cosa i la resta també cau i em sembla molt interessant.

Com reacciona Nicole quan perd aquest control?

M'agrada molt el personatge de Nicole perquè té solucions per a tot. Algunes són molt marcianes, però crec que la creativitat, fins i tot a l'hora de solucionar problemes, és primordial per arribar on ha arribat ella. Altrament, o no sorprens o no escales tan ràpid perquè ella està acostumada a solucionar qualsevol cosa molt ràpid, es veu des del primer capítol.

Amb l'edat que ella té, el que fa és reflexionar si val la pena. Com a empresària d'aquella època era la bogeria, perquè era gairebé impossible que et respectessin a nivell polític. Gairebé tots els polítics eren homes i Nicole ha de negociar amb ells i fer-se respectar. Ara encara passa, però no al nivell que passava als 70 i els 80. I a sobre, mantenint la seva pròpia personalitat: guapa, ben vestida i rossa: penses que serà idiota, però no, allà estava ella.

Però, d'altra banda, com li dedicava tant de temps a això, resta aquest temps per a la seva família, per al seu fill. En aquella època era molt comú entre les famílies econòmicament fortes enviar els fills a un internat, una cosa que a mi em sembla un horror i un càstig. De fet, la relació que existeix en la sèrie entre el meu fill i jo és meravellosa perquè penso que li he donat tot, i així ha estat a nivell d'educació. No obstant això, ell em demanda i el que em fa entendre és que no ha estat amb mi, que és el que ell volia.

| Atresmedia

És meravellós saber a què has de renunciar per estar on estàs a nivell laboral i si val la pena o no renunciar a això. Al llarg de la sèrie ho anem veient. De fet, Nicole ja té una edat, però Eva, encara que ve amb set de venjança, fa en menys anys aquest recorregut que Nicole ha fet durant tants anys.

Quina diferència hi ha en la rivalitat entre dues dones i la que poden tenir dos homes?

Anava a dir una barbaritat[riu], m'agrada que em facis aquesta pregunta. Inicialment crec que no hi ha cap diferència si hi ha un focus que tu vols aconseguir i el focus de les dues persones és el mateix. Però la diferència és que si la rivalitat és entre un home i una dona, la dona ha de demostrar molt més que l'home per arribar al mateix lloc. I per desgràcia, encara que hem avançat molt, encara no estem en el mateix punt.

De fet, si físicament vols seguir anant mona amb els teus talons, et treu més credibilitat encara. Però si és entre dues dones hi ha una idea que la bronca que hi ha entre elles és menys profunda, menys real i més superficial que si és entre dos homes, i no. Si dues dones volen el mateix, la lluita és exactament igual. No treuen els punys i diuen qui la té més gran, que és una mica la cosa dels homes.

El que passa és que, en el cas d''Eva i Nicole', aquesta lluita també té a veure amb una persona de la qual les dues estan enamorades. I a partir d'aquí ja es barreja una mica tot.

| Atresmedia

Hiba Abouk diu que el seu personatge s'ha guanyat l'etiqueta de dolenta, però el teu és bo i dolent, no?

No crec que s'hagi de reduir a si una és bona o dolenta, hi ha moments en què fem coses bones i moments en què fem coses molt dolentes. Això ens passa a les dues. Sí que és veritat que en els primers capítols estàs més del costat d'Eva que de Nicole, perquè Nicole és implacable i no esperarà que una individua arribi i tiri per terra el que li ha costat tant esforç aconseguir.

I no em refereixo només a temes econòmics, sinó també d'amor, del seu fill, etc. Allà es converteix en una lloba, però potser una diferència amb els homes és que les dones, en aquest món de poder del qual estem parlant, no pensen en la mort ni en solucionar els seus problemes amb un tret o que l'altra persona tingui un "accident".

Has parlat que les dones han de demostrar més per arribar als mateixos llocs que els homes. Després de tants anys de carrera, encara veus aquest tipus de situacions?

Sí, costa més arribar a nivell de credibilitat i a nivell econòmic. Per què, si tu ets home i jo sóc dona? O per què si jo tinc 50 i tu 60, tu pots fer més coses que jo? Això encara segueix existint. A mi m'ha tocat viure moltes coses i trencar moltes barreres.

Primer presentava i després vaig passar a ser actriu, però no sabeu el que em va costar posar 'actriu' al carnet d'identitat. Més tard vaig passar al cinema, però encara era actriu de televisió i no vaig fer la meva primera pel·lícula fins als 40 anys, quan a aquesta edat ja les dones actrius no treballen i dius: 'Déu meu de la meva vida'.

Ara faig una cosa: a casa meva tinc totes les etiquetes, i segons surto pel matí agafo la que em ve bé aquell dia, i ja està. Has de tenir cura amb les etiquetes que et posen, no creure-te-les i no posar-te-les tu mateixa. No és tan fàcil, has de treballar-ho.

| Atresmedia

I tens uns complexos que has de sortejar, igual els homes tindran els seus perquè tots tenim les nostres guerres internes. I després, a nivell de direcció, la situació és impressionant. Encara hi ha coses de les quals no te n'adones, i potser cal adonar-se'n, però no quedar-te atrapat en elles. Que la teva alegria no sigui de vidre i el teu dolor de ferro. No et quedis enredat en això, perquè llavors no et deixarà avançar i estaràs pensant en alguna cosa que no ha ocorregut. Cal tirar endavant.

Has notat, amb el pas dels anys, que cada vegada et arriben més papers com el de Nicole, que no són dones encasellades?

Sí, ho estic notant, o tant com voldríem, però sí que ho estic notant. I després també hi ha els tècnics, perquè jo he treballat amb la primera directora de fotografia dona i amb la primera directora de gènere dona al segle XXI, és molt fort. Tampoc hi ha moltes dones guionistes, encara que ara n'hi ha més que abans perquè no hi havia una confiança per fer aquest primer pas.

Vas començar sent presentadora i semblava que no podies ser actriu, però vas demostrar que també podies actuar.

I quan vaig fer 'Periodistas', que va ser la meva primera sèrie, era "la dona de", de Dani Écija. I sí, era la seva dona i em va costar que hi hagués credibilitat. Sembla que només era actriu quan vaig fer "Mar adentro", però et puc assegurar que si el meu primer treball hagués estat "Mar adentro" no hauria sortit igual que després d'haver fet tants capítols de 'Periodistas', 'Los Serrano' i altres.

A aquestes altures del partit ja te les saps totes a l'hora d'interpretar un personatge?

No, no me les sé totes, per Déu de la meva vida, què va, què va. No saps amb la quantitat de coses que dic: "De debò m'està passant això?". Això és quan t'enfrontes a una situació en què un imbècil ha arribat i, jo què sé, ha dit alguna cosa de tu sense conèixer-me i no saps respondre. Però després arribes a casa i se t'ocorren mil formes diferents de contestar.

| Atresmedia

I això passa amb els personatges, tinc certa tendència a entendre molt els meus personatges. Els justifico perquè els estic fent, però moltes vegades no estic d'acord amb ells. Has de fer la feina d'entendre aquest personatge, però no justificar-lo perquè hi ha coses que no són justificables. No obstant això, has d'entendre'l perquè t'has de posar a la seva pell.

A mi em va passar una vegada amb un personatge, que era una bestialitat i li vaig dir al director que no sabia com fer això. Era una senyora que jo no aconseguia entendre per què havia fet el que havia fet, una cosa molt profunda amb la seva pròpia filla. Però al final has de trobar les teves eines per poder fer-ho.

Nicole li fa una putada molt grossa a Eva quan són joves. Llavors, he d'entendre que Nicole ho fes en el seu moment i que ara ha de mantenir el seu estatus per sobre de tot. Li ha costat molt i no li ho ha regalat ningú.

El fi justifica els mitjans, almenys per a Nicole.

Per a Nicole, el fi justifica els mitjans, sí. Però això li passa factura i ella mateixa es planteja si el fi justifica els mitjans.

Com has aplicat la teva forma d'entendre la venjança i la manera d'estar en aquest duel de titanes?

Nicole ni tan sols planteja si Eva pot arribar o no on està ella i això és el que es torna contra ella. Arriba un moment en què tens tant poder que t'adones que no només a nivell laboral o a nivell de negoci, sinó a nivell emocional, no voler quedar-te sola. Perquè Eva té tota la vida per davant, però jo estic a la meitat del partit o a la pròrroga.

A Eva no la veu tant com a venjança, la veu com un perill real perquè porta idees noves. A més, a la Marbella d'aquella època hi havia molt alcohol, però no hi havia tantes drogues. Les drogues van començar després, i Nicole no vol drogues al seu local. Fins i tot ho verbalitza en un moment de la sèrie, però Renata li diu: "Doncs et quedaràs enrere".

| Atresmedia

Abans has parlat de la teva etapa com a presentadora: et planteges reprendre aquesta primera faceta de la teva carrera?

Tu no saps els nervis que a mi em vénen quan he de presentar alguna cosa perquè presentar és una professió molt difícil. El que presentes ets tu aprofitant el que hi ha al teu voltant. Quan tu estàs fent un personatge, t'has preparat aquest personatge abans i ets una altra persona, no ets tu. Presentar no és un gènere menor, és dificilíssim.

Però quan presentaves tenies una personalitat única

Sí, però perquè estava entrenada. Això és com la memòria, l'entrenes quan has de memoritzar moltíssim. Quan portes quatre mesos sense un guió, que jo ja em poso nerviosa perquè no el tinc, comences espantada, però als tres dies ja has recuperat el ritme. Però presentar també és un múscul.

Llavors, no et planteges tornar a presentar?

És dificilíssim. A més, crec que em queden moltes coses per fer en ficció encara. Cal preparar-se molt i d'una altra manera.