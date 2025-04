Així va explicar 'Gabinete de Crisis' a laSexta com ens afectaria un apagada a Espanya.

Espanya està patint un gran apagada que està afectant també Portugal i part de França. Una apagada de la qual encara es té poca informació, però que està sumint el nostre país en un gran caos. A finals de 2023, laSexta va emetre 'Gabinete de Crisis', un format presentat per Emilio Doménech en el qual es revelava què passaria si Espanya patís alguna gran catàstrofe com, justament, una apagada.

D'aquesta manera, 'Gabinete de Crisis' va explicar com una apagada massiva afectaria Espanya, especialment en el context de possibles tempestes solars que podrien posar en risc la nostra xarxa elèctrica. Per il·lustrar aquest escenari, Emilio Doménech va conversar amb Àlex Marcuello, catedràtic de Física de la Terra a la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un expert en l'estudi de la vulnerabilitat de la infraestructura elèctrica espanyola davant fenòmens solars extrems.

Marcuello va oferir detalls clau sobre el funcionament de les subestacions elèctriques, com la ubicada a Catalunya,que el periodista va visitar a 'Gabinete de Crisis'. "Sí, les subestacions són vulnerables", va admetre el catedràtic, qui va explicar que "les tempestes solars poden ejectar material a gran velocitat des del sol, la qual cosa interfereix en el funcionament normal de la xarxa".

Quant a l'impacte d'un esdeveniment solar de grans proporcions, Àlex Marcuello no dubta: "La nostra vida canviaria radicalment". Va explicar que, sense electricitat, "no funcionarien ni els ascensors, ni els sistemes de bombament d'aigua, i ni parlar dels hospitals". El catedràtic emfatitza que "tots els serveis essencials avui depenen completament de l'electricitat", i subratlla com una apagada a gran escala podria paralitzar moltes de les funcions bàsiques de la societat moderna.

D'altra banda, Jordi Amorós, responsable de l'oficina tècnica de l'Hospital d'Alcoi, va analitzar les conseqüències que podria comportar una gran apagada en un centre hospitalari. "Depèn del que considerem una apagada forta, però en principi estem preparats per a qualsevol tall elèctric, sempre que no es prolongui massa en el temps", va explicar l'expert.

Davant la qüestió de com es reorganitzaria l'hospital en cas de quedar-se sense electricitat durant diverses hores, Jordi Amorós va respondre: "Disposem d'equips de reserva que, tan aviat com es detecta una fallada en el subministrament, posen en marxa uns grups electrògens capaços d'alimentar gran part de les instal·lacions". Quant a aquests equips, va aclarir que són "generadors com els que un pot comprar per casa, però multiplicats per 20 o 30".

"En aquest hospital, com en tots, els generadors només alimenten els serveis crítics", va explicar, referint-se a les àrees que romandrien operatives durant una apagada de gran abast. Aquests serveis són "els quiròfans, la UCI, i també paritoris i neonats, per exemple".