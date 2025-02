'Supervivientes' dona la sorpresa fitxant la concursant més polèmica de 'MasterChef'

Els realities de La 1 ja s'han convertit en una petita pedrera per a 'Supervivientes'. Ja són diversos els concursants que fan el salt de programes com 'Maestros de la costura' o 'Masterchef' i s'atreveixen a viure l'aventura de les seves vides a Hondures.

Mahi Masegosa, Miri Cabrero o Joshua Velásquez, guanyador del talent de costura i futur concursant de 'Supervivientes 2025', són alguns dels exemples. Ara, a aquests noms s'hi suma el d'una concursant més, una de les més polèmiques del programa de cuina de la cadena pública.

Tal com ha confirmat Ion Aramendi durant l'últim 'Límite 48h', Samya Aghbalou s'uneix al càsting de 'Supervivientes 2025'. La jove, d'origen marroquí, ha estat una de les aspirants més polèmiques que ha passat pels fogons de 'Masterchef'. Samya, que es caracteritzava per la seva llengua afilada i el seu flirteig amb Jordi Cruz, es va quedar a les portes de la final després de provocar un incendi que gairebé va fer cremar el restaurant del català.

"Ja m'havia donat a conèixer en un importantíssim concurs de cuina", es presentava la jove en el vídeo de confirmació. "Ara vinc a 'Supervivientes' a donar tota la guspira i la canya possible", afirmava Samya com a declaració d'intencions de com serà el seu concurs. "Vinc a donar-ho tot", acabava la jove, que donava poques senyals d'haver canviat des de la seva edició de 'Masterchef'.

Samya, que es defineix com una professional del disseny de joies, ja va protagonitzar diverses discussions en la seva edició. Entre elles, amb Mercedes Milà, que va acudir com a convidada a un dels programes. Després d'un tens intercanvi, la presentadora acabava dient-li que era "plana de pit", al que la jove responia que ella "no tenia el seu cul". Un fitxatge que promet ser explosiu i donar molt de què parlar.

D'aquesta manera, Samya Aghbalou s'uneix al càsting final de 'Supervivientes', que ja ultima la llista de noms per a l'estrena oficial el pròxim dijous 6. El reality més extrem de la televisió ocuparà el lloc de 'GH DÚO', que ja celebra la seva recta final i que donarà a conèixer el seu guanyador molt aviat.