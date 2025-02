Prime Video anuncia 'Zoomers', la seva nova sèrie juvenil amb Biel Rosell

Prime Video estrenarà 'Zoomers', una sèrie de sis episodis de mitja hora de durada que se centra en la Generació Z. Parla de tots els esdeveniments als quals s'han hagut d'enfrontar en els últims anys: pandèmies, canvi climàtic, crisis diverses... i tot abans d'acabar els estudis. 'Zoomers' estarà disponible a Prime Video el 2025 com a part de la subscripció Prime.

D'aquesta manera, 'Zoomers' segueix la vida de Javi, un jove de 18 anys que, a partir d'una tragèdia personal, mira el món d'una forma única. A més d'ell, coneixerem un divers grup d'estudiants que descobriran com navegar els reptes que els planteja la seva arribada a la Universitat. Compten amb noves amistats, situacions incòmodes, l'amor o el sexe mentre conviuen en l'agitat entorn d'un Col·legi Major.

La sèrie ofereix una mirada honesta sobre una nova generació que va néixer amb les noves tecnologies i un humor afilat que traça un innovador camí cap al futur.

| Prime Video

'Zoomers' està protagonitzada per Biel Rossell ('La Mesías', 'Jo mai mai'), la mexicana Azul Guaita ("Como agua para Chocolate", 'Rebelde') i Berta Castañé ('Bienvenidos a Eden', 'Todos mienten'). També compta amb Adrián Luque ('Entre Palos') i Cosmo González.

La sèrie està dirigida per Òscar Pedraza ('Patria', 'Sky Rojo', 'Vivir sin permiso') i escrita per Federico Mayorca i Guillermo Bandrés, juntament amb Luis Gamboa, Zebina Guerra i Andrea Torrano. Miguel Menéndez de Zubillaga i Michel Rubén s'encarreguen de la producció executiva. 'Zoomers' és una producció de Dynamo Espanya per a Prime Video i RCN Televisión.

El pròxim estrena de Prime Video: 'Su Majestad'

Recordem que el pròxim estrena de Prime Video, el pròxim 27 de febrer, serà la sèrie 'Su Majestad', una comèdia satírica protagonitzada per Anna Castillo i Ernesto Alterio. 'Su Majestad' se situa a Espanya, l'any 2024. Pilar és una jove Princesa i futura Reina d'Espanya qui, de forma sobtada, es veu obligada a quedar-se al capdavant de la institució.

Tot passa després d'un escàndol que esquitxa el seu pare el rei Alfons XIV que l'allunya de la primera línia pública durant uns mesos. Pilar ha de demostrar al país que no és la irresponsable, insolent, gandula i inútil que tots creuen. El que passa és que potser tenen raó.