El retorn a 'La Promesa' que ha donat un gir de 180º al futur d'Eva Martín

'La Promesa' travessa un punt clau en la seva història, ja que alguns dels secrets més importants des de l'inici de la sèrie estan a punt de desvelar-se. Per a això, la sèrie de La 1 ha recuperat un personatge fonamental que va desaparèixer en els primers capítols. El misteri del primer assassinat finalment veurà la llum després de més de 500 episodis.

Com els seguidors recordaran, la marquesa de Luján va acabar amb la vida de Tomás utilitzant un obrecartes quan aquest va intentar exposar el crim de Dolores i el robatori del seu nadó. Ara, gràcies al descobriment de l'habitació secreta i la investigació de Jana, la veritat està a punt de sortir a la llum.

Per aquesta raó, 'La Promesa' ha comptat amb el sorprenent retorn de Jordi Coll, qui va interpretar a Tomás en els primers capítols de la història. La seva reaparició ha permès recrear minuciosament els esdeveniments al voltant de la seva mort. En l'episodi emès aquest dimarts, els espectadors van poder veure una reconstrucció exacta d'aquell fatídic moment, amb imatges inèdites de Tomás i Cruz.

| RTVE

La marquesa el va assassinar sense pietat per evitar que revelés el que sabia, però no va poder encarregar-se del cos per si sola. Per a això, va comptar amb l'ajuda de Petra.

En plena nit, Cruz va descendir a la zona de servei a la recerca de la seva donzella personal, qui no va dubtar a l'hora d'ajudar-la. A més, s'han mostrat imatges mai vistes fins ara d'ambdues traslladant el cadàver, embolicant-lo en una catifa i portant-lo fins a l'hivernacle. Petra va netejar l'escena del crim, però a l'estança secreta no va ser tan meticulosa i va descuidar eliminar proves, cosa que tindrà greus repercussions després dels descobriments de Jana.

Per preparar-se per a aquesta breu, però significativa intervenció, Jordi Coll va decidir tornar a veure el capítol en què el seu personatge moria. "Volia recordar tot el que passava, el que deia, la tensió que mantenia amb Cruz...", assenyala en una entrevista a RTVE.

"El que diuen de com menys tens, més difícil és, és cert. En tenir moltes seqüències amb molt text sempre tens l'oportunitat de mostrar un matís diferent en cadascuna. No obstant això, no dir ni una paraula i només buscar les mirades és complicat perquè no saps fins a quin punt estàs fent poc o molt", afegia Jordi Coll.