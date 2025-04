'Valle Salvaje' anuncia una arribada al seu elenc amb la incorporació de Cristina Abad

Cristina Abad torna a la televisió diària i ho fa amb força. L'actriu, recordada pels seus papers a 'Acacias 38' i 'Servir y Proteger', s'afegeix al repartiment de 'Valle Salvaje' com a Úrsula. Es tracta d'un personatge que, segons ella mateixa admet, és un dels més estimulants de la seva carrera.

Després d'un temps allunyada de la pantalla, Cristina Abad torna amb energies renovades: "Fa diversos anys que no estava a les pantalles de la gent diàriament, i de primeres va ser una gran sorpresa. El personatge és súper interessant, súper divertit. A la gent potser no li ho sembla, però a mi em diverteix molt".

Aquesta nova etapa marca també un retrobament amb el format de sèrie diària, del qual l'actriu parla amb coneixement de causa. "Ja sé què és una diària, el cansat que és, i al mateix temps et dona una estabilitat que no existeix en un altre tipus de feina i de projecte", explica.

D'aquesta manera, amb Úrsula, Cristina Abad s'endinsa en un rol diferent i complex que la vincula directament amb els protagonistes de 'Valle Salvaje'. El seu personatge és la cosina d'Adriana i la seva arribada desencadenarà un terratrèmol emocional entre Adriana i Rafael.

| RTVE

"Em recorda una mica més a 'Acacias 38' per l'època, però el personatge no té res a veure. És súper interessant i molt ric, es pot jugar molt amb ell. Jo sempre dic que les bones són molt avorrides de fer en ficció, així que agraeixo molt que tingui aquesta part demoníaca", afegeix.

Cristina Abad ja porta mesos interpretant Úrsula i assegura que la connexió amb el personatge ha anat creixent dia a dia: "Ja em sento còmoda amb Úrsula. La conec millor que quan vaig començar, sé per on portar-la en diferents aspectes, encara que sé que li passaran moltes coses que encara desconec. El personatge evoluciona molt, els espectadors ho veuran, i jo he evolucionat amb ella".

"Tant de bo Úrsula duri molt i doni molts maldecaps a l'audiència, maldecaps als personatges i a mi em continuï donant molts regals", ha conclòs Cristina Abad.