Ningú esperava l'escena darrere de càmeres de Carlos d'Àustria a 'La Promesa'

Encara que 'La Promesa' ha sabut enganxar l'audiència amb trames carregades d'emoció i dramatisme, fora de càmeres es respira un ambient molt diferent. Així ho demostra l'últim vídeo publicat al seu compte oficial de TikTok. Els actors de l'exitós serial d'època de La 1 han deixat veure la seva faceta més espontània i desenfadada.

Un dels moments més comentats el protagonitza Carlos de Austria, intèrpret del majordom Ricardo, que sorprèn el públic amb un animat ball en ple set de rodatge. Res a veure amb l'actitud seriosa i continguda del seu personatge, cosa que ha generat una onada de comentaris positius entre els seguidors. "El veuria en bucle", ha escrit una fan de 'La Promesa', resumint el sentir general davant una escena que ha trencat motlles.

L'escena del ball, gravada als jardins del majestuós palauet cordovès on es roden moltes de les seqüències, obre un vídeo recopilatori de preses falses que ràpidament ha guanyat popularitat. El vídeo també recull altres moments de complicitat entre el repartiment, com la divertida equivocació d'Andrea del Río, la donzella Teresa a 'La Promesa', que no pot evitar esclatar en rialles després d'un error en el seu text. La naturalitat d'aquell riure, compartit pels seus companys, posa de manifest l'excel·lent ambient que es viu entre bastidors.

Amb aquest tipus de continguts inèdits, que inclouen des d'entrevistes a fragments darrere de les càmeres, 'La Promesa' ha trobat una fórmula perfecta per mantenir el vincle amb la seva comunitat de seguidors. Les preses falses, en particular, permeten descobrir els actors tal com són, gaudint i compartint enmig del exigent procés de rodatge.

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.