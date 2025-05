Gira de 180º a 'Valle Salvaje' després de descobrir-se tota la veritat sobre José Manuel Seda

L'ambient a la Casa Gran de 'Valle Salvaje' ha esclatat completament després de la impactant revelació de Mercedes. En una escena que quedarà marcada en la memòria dels espectadors, la germana de Pilara s'ha atrevit a fer un pas definitiu. Aquesta ha llançat una acusació que sacseja els fonaments de 'Valle Salvaje'.

"Ella la va matar, ella va matar Pilara. Ho sé perquè ella mateixa m'ho va confessar", va dir Mercedes al duc. El que ningú esperava era la resposta de José Luis, personatge de José Manuel Seda, que ha deixat atònits tant als personatges com als fans de 'Valle Salvaje'.

Victoria reacciona de immediat, negant-ho tot, però Mercedes no fa un pas enrere. Amb fermesa i visiblement alterada, es dirigeix al duc i deixa clar que no pensa guardar silenci: "Dic la veritat, juro que la va matar. Ella m'ho va confessar. És una manipuladora, ha arribat el moment que tots sàpiguen la veritat. Ho explicaré als teus fills, José Luis, mereixen saber-ho".

| RTVE

La tensió escala quan José Luis, lluny de donar-li suport, demana a Victoria que surti de la sala de 'Valle Salvaje', només per arremetre després contra la seva cunyada amb duresa. "Ets més insensata del que pensava. Saps que Victoria ha estat a punt de denunciar-te davant la Santa Germandat per acusació falsa? Si no ho ha fet, ha estat per mi", diu amb fermesa.

En un moviment calculat, la futura duquessa s'havia anticipat i havia informat a José Luis de les acusacions abans que Mercedes tingués l'ocasió de parlar: "Estava consternada. Victoria té raó, has perdut completament l'enteniment. Pensava que aquesta estúpida idea havia abandonat ja el teu cap, però pel que es veu, estava equivocat".

Malgrat el rebuig, Mercedes no es deixa vèncer i la seva veu sona trencada, però segura: "Estic més lúcida que mai, José Luis. Ella em va confessar que va matar la meva germana. Sé el que vaig sentir". No obstant això, la seva insistència només provoca encara més escepticisme en el seu interlocutor: "Però tu t'estàs escoltant? Quin sentit té confessar-te davant tal barbaritat sense venir a tomb?"

Finalment, una amenaça de José Luis, personatge de José Manuel Seda, marca un punt de no retorn: "T'exigeixo que no tornis a acusar la meva promesa d'alguna cosa així, menys sense proves. I com se t'acudeixi ficar els meus fills en això, seré jo qui et porti davant la Santa Germandat. No em posis a prova".