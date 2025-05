Així ha estat el casament esperat entre Catalina i Adrià a 'La Promesa': no hi va faltar ningú

El pla inicial de Catalina i Adriano era un altre: una cerimònia discreta, gairebé clandestina, amb només dos testimonis, Simona i Manuel, com a únics acompanyants. No obstant això, l'arribada de Leocadia a 'La Promesa' ho va canviar tot en suggerir una alternativa que ho va transformar completament: organitzar una petita celebració amb la família. Així, Catalina va poder viure aquell dia tan esperat envoltada de les persones que més estima.

L'amor d'Adriano i Catalina a 'La Promesa' es va materialitzar en un casament que, si bé era esperat, va sorprendre per la seva intensitat i tendresa. La jove no va poder vestir el vestit que va pertànyer a la seva mare, però no per això va deixar d'estar radiant. Al seu costat, Adriano va demostrar amb el seu posat i actitud que estava més que preparat per fer aquest pas.

Les mostres d'afecte entre els nuvis eren evidents a 'La Promesa', però van ser els convidats els qui més es van emocionar. El marquès, amb els ulls brillants, va buscar Leocadia amb la mirada en el que va semblar un silenciós agraïment per haver propiciat aquella trobada familiar. Àngela i Martina no van poder contenir les llàgrimes, i ni tan sols Curro com a lacai va voler perdre's el moment en què la seva germana es convertia en esposa.

| RTVE

Manuel, per la seva banda, no va aconseguir ocultar l'emoció, probablement amb Jana present en cadascun dels seus pensaments. Simona també va trencar a plorar en veure com aquella jove a qui considera com una filla pronunciava el "sí, vull" amb tanta convicció.

La cerimònia també va deixar espai per a l'humor: Adriano, en un descuit nerviós, gairebé col·loca l'anell al dit equivocat. Catalina va reaccionar amb rapidesa, indicant-li amb un gest que havia d'anar a l'anular, no al cor.

I llavors, va arribar el moment arriscat: "Si algú posa algun impediment per a la celebració d'aquest matrimoni, que parli ara o calli per sempre", va dir el pare Samuel. Tots els espectadors hem contingut la respiració esperant que no hi hagués sorpreses d'última hora, i finalment tots, tant a casa com a 'La Promesa' han pogut respirar tranquils. "El que Déu ha unit, que no ho separi l'home. Catalina, Adriano, jo us declaro marit i muller", ha declarat Samuel entre aplaudiments dels assistents, fins i tot del capità, i crits de "Visca els nuvis".

Després d'aquestes paraules, Catalina es va abraçar amb força al seu pare, mentre Adriano estreia la mà del marquès amb fermesa. Aquella mirada entre ambdós va ser reveladora: Alonso aprovava la unió i confiava que aquell home sabria cuidar i fer feliç la seva filla.