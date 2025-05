Ningú esperava el que assenyala Joaquín Prat sobre Manuel González després de 'Supervivientes'

Ni tan sols després d'haver sortit de 'Supervivientes' ha arribat la tranquil·litat per a Manuel González. El jove continua sent objecte de totes les mirades després del conflicte familiar que viu, amb la seva fins ara nòvia Gabriella. De fet, els col·laboradors de 'Vamos a ver' han estat els últims a comentar les novetats.

I és que, durant la gala en directe de 'Supervivientes', Manuel González va confirmar que ha decidit prendre distància de la seva família. No obstant això, tampoc està clar quina és la seva relació amb Gabriella, tenint en compte que ella no veu clar seguir amb la relació. Una situació que ha generat que Manuel González s'aparti de les seves xarxes socials.

"No sé si m'agradaria més veure per una mirilla com seria la Nit de Nadal a casa de Manuel amb Gabriella, Gloria i el papà o la Nit de Nadal a casa de les Campos amb Alejandra i la tia Campos", arrencava Joaquín Prat el debat a 'Vamos a ver'. "Hem torejat en places pitjors", responia amb humor Alejandra Rubio, present al plató.

[IMAGE]{1020352}[/IMAGE]

Per la seva banda, Antonio Rossi es posicionava a favor de l'expulsat de 'Supervivientes': "Em fa molta pena Manuel perquè pateix per la seva família. Per no defraudar els seus pares, per no fer-los sentir malament i està anteposant la felicitat dels seus pares i la seva germana a la seva".

"Però va estar molt bé, no m'esperava això de Manuel. Pensava que aniria per un altre camí i va dir 'a vegades he de marcar els temps, aquesta és la meva relació i la meva família desapareix'. Tant de bo ho compleixi clar", deia Alejandra Rubio.

Per la seva banda, la col·laboradora defensava Gabriella: "Crec que està enamorada de Manuel, però té molt de dolor perquè l'han tractada molt malament. Ella és així, li costa enfadar-se, expressar-ho..." "Ho va dir ahir en directe, que és parca en paraules, que sap com parlo, que sóc murciana", deia Pepe del Real. No obstant això, Alexia Rivas no volia deixar passar el que acabava de dir el seu company a 'Vamos a ver': "Ni que els de Múrcia no parlessin...".