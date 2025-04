Audiències: 'Univers Calleja' resisteix davant l'arrasada de la Copa del Rei a La 1

La semifinal de Copa Del Rey entre l'Atlético de Madrid i el Barça arrasa en audiències a La 1 amb 4.390.000 espectadors i un 29,6% de quota. Aconsegueix el minut d'or del dia a les 23:11h amb 5.072.000 seguidors juntament amb un 35,9%. Just després, 'La Revuelta' lidera amb un estupend 14% i 1.145.000 fidels.

'Supervivientes: Última Hora' es conforma amb un pobre 7,7% i 1.152.000 seguidors. La segona setmana de 'Universo Calleja' baixa davant la forta competència, però resisteix a Telecinco amb un 12,6% de share i 1.001.000 espectadors: puja a un 16,1% en els majors de 65 anys. Tanmateix, la pel·lícula "Como la vida misma" cau a un 6,2% i 479.000 a Antena 3. Just abans, 'El Hormiguero' de Pablo Motos és l'única oferta no esportiva per sobre del doble dígit amb un 12% i 1.821.000 espectadors.

Per la seva banda, 'En Guardia: Mujeres contra el crimen' baixa en audiències, però resisteix, amb un 5,2% i 536.000 fidels a Cuatro. A més, l'estrena de la nova temporada de 'Apatrullando' es conforma amb un 4,6% i 455.000 seguidors a laSexta.

'El Programa de Ana Rosa' en segona opció de la seva franja

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (14,5% i 352.000) és segona opció en audiènciesdavant el lideratge de 'Vamos a ver' (13,9% i 448.000). No pot amb 'Aruser@s', que segueix forta a primera hora del matí des de laSexta amb un fantàstic 18,8% i 416.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' es queda en un 14,1% i 365.000 seguidors, mentre 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 23,4% i 1.658.000 espectadors a Antena 3.

'Tardear' segueix sense millorar en audiències amb un 8,7% i 723.000 espectadors. Tampoc destaca aquest dimecres 'El Diario de Jorge' que baixa del doble dígit amb un 9,5% i 737.000. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera amb un correcte 11,4% i 897.000 seguidors des d'Antena 3.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 14,7% i 1.313.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,5% i 1.051.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en audiències en la sobretaula amb un 8,8% i 737.000.

| Antena 3

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 19% juntament amb 1.934.000 espectadors a Antena 3. 'Aquí la Tierra' segueix amb un bon 11,6% i 1.245.000 fidels a La 1.

La 1 és líder del dimecres en audiències

La 1 lidera en audiències en la jornada del dimecres 2 d'abril amb un estupend 14,7%. Antena 3 és segona en obtenir un 13,1% de share i Telecinco és tercera amb un 9,4%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7,4%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,3%.

Aquest dimecres, més de 28,6 milions d'espectadors únics van veure la televisió, el que suposa el 60,8% del total de la població a Espanya. S'assoleixen les 2,8 hores de mitjana de consum per espectador.