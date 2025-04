Les audiències donen la pitjor notícia a Carlota Corredera i el seu 'Tentáculos' a Ten

Males notícies per a Carlota Corredera en la seva segona setmana al capdavant de 'Tentáculos'. Després del final de 'Ni que fuéramos' el passat dijous, Ten ha continuat apostant per la producció pròpia amb aquest format. Malgrat un debut amb resultats correctes, les audiències de 'Tentáculos' de Carlota Corredera no han trigat a caure.

Recordem que 'Tentáculos' es va estrenar el passat dimecres 26 de març amb un 1,5% de share i 154.000 espectadors. El dijous, després del final de 'Ni que fuéramos', va pujar a un 1,9% i 174.000 seguidors. Finalment, el divendres, ja en solitari, va marcar un correcte 1,5% i 122.000 seguidors.

No obstant això, ja en el seu horari habitual, de 20h a 23h, 'Tentáculos' no ha aconseguit destacar en audiències aquest dilluns. El format presentat per Carlota Corredera s'ha quedat en un escuet 0,9% de share i 103.000 seguidors. Per tant, està tres dècimes per sota de la mitjana diària de Ten, que ha marcat un 1,2% de quota.

| Canal Quickie

A més, 'Tentáculos' tampoc s'ha aconseguit colar entre les emissions més vistes de Ten aquest dilluns. El rànquing dels cinc formats més vist ha estat tot per a 'Caso Cerrado' amb les seves emissions entre les 15:30h i les 20h, horari de 'Ni que fuéramos'. La més vista ha estat la de les 15:29h amb un estupend 2,1% de quota i 198.000 fidels.

Cal destacar que, malgrat el que s'havia anunciat inicialment, 'Tentáculos' no ha estat en directe aquest dilluns. Aquest detall va ser ràpidament captat pels espectadors tenint en compte que a les finestres de plató es podia comprovar com encara era de dia a les 22h de la nit. De fet, durant les publicitats, van revelar que no estaven en directe i que tots els comentaris del xat de Youtube, on l'emissió amb prou feines va assolir els 4.000 espectadors, serien llegits l'endemà.

Recordem que les tres hores diàries de 'Tentáculos' estan dividides en dos grans blocs temàtics que abordaran continguts d'actualitat i entreteniment. El primer d'ells, anomenat "Chismes & Tele" se centra en les últimes novetats del món de l'espectacle i la televisió. El segon, anomenat "Crime & Life", amb la col·laboració d'un equip de periodistes i advocats, inclou reportatges d'investigació sobre històries rellevants en l'àmbit de la criminologia i la justícia.