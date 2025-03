Joaquín Prat assenyala la direcció de 'Supervivientes' després de l'última expulsió

La recent expulsió de Nieves Bolós a 'Supervivientes' ha generat una forta reacció al plató de 'Vamos a ver'.Joaquín Prat no ha dubtat a qualificar la decisió com "molt injusta". Un moviment que, de fet, va succeir inesperadament durant la nit de dimarts a 'Supervivientes'.

"Em sembla molt injust que se'n vagi Nieves perquè, com bé diu Carmen Alcayde, és una de les millors supervivents que hi ha a la seva platja", va expressar Joaquín Prat amb evident descontentament. La seva opinió s'alinea amb la d'altres col·laboradors de 'Vamos a ver', que també han mostrat sorpresa per l'eliminació de la concursant.

El debat es va intensificar quan Alessandro Lequio va apuntar que "hem expulsat una que gairebé no coneixem", subratllant la falta d'atenció que el programa ha donat a certs participants. Joaquín Prat no va dubtar a recolzar aquesta idea i va arremetre contra la producció: "Perquè no ens ha donat temps, és que tot ha estat Terelu, Terelu i Terelu". Una crítica directa a l'excessiva atenció mediàtica que ha rebut Terelu Campos des de l'inici del concurs.

| Mediaset

Antonio Rossi també ressaltant la desavantatge dels concursants menys coneguts davant de rostres populars. "Carmen Alcayde és molt més coneguda i pot empatitzar més amb el públic, i això que a mi no m'està fent gaire il·lusió el concurs que està fent de moment, que una desconeguda que no ens ha donat temps a que estigui en una trama. És que, clar, totes les trames han estat Montoya i Terelu", es va expressar

Joaquín Prat no es va quedar només en la crítica a l'expulsió de Nieves, sinó que també es va mostrar contundent sobre qui, segons ell, hauria d'haver estat eliminada en el seu lloc. "El més just hauria estat que qui roba o es troba l'encenedor és qui hauria d'haver estat expulsada, però a Gala la carpeta amb Montoya li ha sortit molt rendible", va afirmar.

Finalment, Joaquín Prat va tornar a insistir en la seva incomprensió sobre el que ha succeït: "Segueixo sense entendre per què Nieves ha estat expulsada, espero que li donin una segona oportunitat. És que hi ha altres allà que no..."