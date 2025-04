Audiències: 'Supervivientes: Terra de Ningú' arrasa contra 'Renaixement'

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiències a Telecinco mantenint-se en un gran 20,1% i 1.297.000 seguidors: frega el 30% de quota en la seva final. El programa presentat per Carlos Sobera, que marca un bon 11,5% i 1.478.000 en el seu express, aconsegueix el seu tercer millor dimarts de la temporada. 'Renacer' puja un punt respecte al dimarts passat fins a un just 10,6% i 832.000 a Antena 3.

A La 1, la pel·lícula "Mañana es hoy" funciona amb un estupend 12,9% i 1.073.000. Per la seva banda, 'Código 10' puja a un bon 6,8% i 437.000 fidels a Cuatro: frega el 8% en target comercial.

'El Hormiguero' lidera en audiències com el programa d'entreteniment més vist del dia amb un fantàstic 15% i 1.935.000 espectadors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Revuelta' està lluny i es conforma amb un correcte 11% i 1.408.000 a La 1.

| RTVE, Atresmedia

'El Diario de Jorge' recupera el lideratge de la tarda

'Tardear' puja en audiències fins a un 10,7% i 849.000 espectadors. No obstant això, 'El Diario de Jorge' recupera el lideratge de la seva franja amb un estupend 11,2% i 754.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', es manté amb un fluix 10,2% i 720.000 seguidors des d'Antena 3.

A Cuatro, 'Todo es Mentira' aconsegueix màxim anual amb un 8,1% i 664.000 fidels: puja a un 9,7% en target comercial. Per la seva banda, 'Malas Lenguas' de Jesus Cintora puja a La 2 a un 3,4% de share juntament amb 255.000 fidels. A més, 'Más Vale Tarde' també destaca amb un 7,1% i 494.000 a laSexta.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 12,2% i 1.085.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14,1% i 982.000 en el seu primer capítol i 13,6% i 915.000 en el segon des de La 1. Just abans, 'Valle Salvaje' puja en audiències a un 9,9% de share i 770.000 espectadors.

| Mediaset, Atresmedia

Per la seva banda, 'Pasapalabra' arrasa amb un gran 18,9% i 1.595.000 fidels des d'Antena 3: supera el 24% de quota en els seus minuts finals. A més, 'Aquí la Tierra' segueix per sota del doble dígit amb un 9,9% i 776.000 fidels a La 1: acaba per sobre del 12%.

L'especial de 'La Hora de La 1' puja a un fantàstic 16,6% i 436.000 seguidors: suma un 3,7% de quota de pantalla al Canal 24 Horas. Just després, l'especial per l'apagada millora la franja amb un 12,7% i 539.000. 'El Programa de Ana Rosa' (16,4% i 475.000) puja en audiències, davant el lideratge de 'Vamos a ver' (14% i 564.000).

Per la seva banda, 'Espejo Público' lidera la seva franja completa amb màxim d'espectadors amb 530.000 i un 15,7%, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 20,4% i 1.624.000 des d'Antena 3. 'Al Rojo Vivo' assoleix el seu segon millor resultat de l'any amb 544.000 seguidors i un 11,7% a laSexta.

| Atresmedia

Antena 3 lidera el dimarts en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimarts 29 d'abril amb un 13,9% de share. La 1 aconsegueix la segona posició amb un estupend 12,3%, mentre Telecinco es queda en un 12,1% com a tercera. laSexta amb un 7,2% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,8%.

Aquest dimarts, el 60% de la població, el que suposa 28,1 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. El consum és de més de 2,8 hores per persona.