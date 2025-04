El que passa al plató obliga Sonsoles Ónega a prendre una decisió dràstica en directe

La tensió viscuda aquest divendres a 'Y ahora Sonsoles' va traslladar uns conflictes escolars de les aules al plató de televisió. El que en principi havia de ser un debat moderat sobre les queixes d'un grup de pares va acabar convertint-se en un intercanvi brusc que Sonsoles Ónega amb prou feines va poder controlar.

Tot va començar amb la presència al programa de Lourdes, una professora expedientada després de les queixes de diverses famílies del seu centre educatiu. Segons va explicar la presentadora, la docent està "expedientada al seu col·legi per queixes de pares que diuen que no exerceix bé la docència". En la seva defensa, Lourdes va assegurar que l'arrel del problema estava en el nivell acadèmic dels seus alumnes: "Han suspès 20 de 24 perquè no escriuen bé, escriuen amb faltes i no processen el que llegeixen".

Davant la seva versió, Sonsoles Ónega va donar pas a Elena, una de les mares que va denunciar la situació davant la inspecció educativa. "Estem una mica indignats perquè els nens, parlaré del cas de la meva filla perquè és generalitzat, tenen molta ansietat. M'és igual que suspengui un examen, però el tracte psicològic que ha donat aquesta senyora és indignant", explicava a 'Y ahora Sonsoles'.

La tensió va augmentar quan Elena va llegir alguns comentaris que Lourdes hauria escrit als exàmens, deixant glaçat el públic: "Hauries de replantejar-te seguir a batxillerat. Potser no vals per a això. Segur que si el teu pare es mor avui i demà tens partit de futbol, no te'l saltes". Tot i que Lourdes va intentar intervenir per donar la seva versió, Elena va tallar en sec qualsevol intent de diàleg: "Li hem deixat parlar. Si no li importa, moltíssimes gràcies".

Després d'una breu pausa publicitària a 'Y Ahora Sonsoles', lluny de calmar-se els ànims, el conflicte es va revifar. Lourdes va intentar de nou explicar la seva postura, però Elena es va negar rotundament a entrar en discussió: "No vull entrar en debat amb aquesta senyora perquè crec que no ens competeix. Nosaltres venim a exposar la nostra situació i la dels nostres nens, que és el que ens preocupa. No volem més amb aquesta senyora".

A més, va recordar una trobada prèvia amb la professora en què, assegura, no va ser escoltada: "Jo vaig parlar amb vostè i no em va deixar parlar. Vostè m'ha humiliat". Lourdes, visiblement alterada, va reconèixer entre dents: "És que jo m'escalfo, de veritat que no vull parlar".

El descontrol va anar en augment amb la intervenció de Marco Antonio, un altre pare que es va sumar a les crítiques, generant encara més caos al plató de 'Y ahora Sonsoles'. Lourdes, superada, replicava: "Què diu? No sé ni de què està parlant", mentre Marco Antonio, desobeint les directrius de Sonsoles Ónega, acusava la mestra de "desviar el debat" i elevava el to fins al punt de rebre un advertiment: "No podem entrar en aquests detalls o hauràs d'abandonar el plató".

Davant la impossibilitat de reconduir el debat, Sonsoles Ónega es va veure obligada a actuar. Va ordenar: "Baixa-li el micro a Antonio, ha de parlar Lourdes", però fins i tot així, el caos regnant la va portar a prendre una decisió radical: "És tardíssim i ja no sé què fer amb aquest tema. L'abordarem de nou dilluns, amb exàmens, proves i testimonis i més pares i altres professors".