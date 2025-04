Audiències: 'Supervivientes' puja, però no pot contra 'La pel·lícula de la setmana'

'Supervivientes: Connexió Honduras' lidera en audiències pujant mig punt fins a un estupend 16,4% i 1.402.000 espectadors. El reality presentat per Sandra Barneda a Telecinco puja a un 17,5% en el públic entre 25 i 44 anys. No obstant això, no pot contra 'La pel·lícula de la setmana: El Contable', que lidera la seva franja també pujant 4,6 punts de share des de La 1 en marcar un 15,1% i 1.724.000.

La sèrie turca 'Una nueva vida' es manté en un 10% i 986.000 seguidors a Antena 3. 'Cuarto Milenio' també baixa en audiències 1,5 punts des de Cuatro fins al 6,7% de share i 749.000 televidents. L'especial 'Equipo de investigación: Historia de la DANA' funciona amb un bon 6,6% i 816.000, mentre que 'El Objetivo' marca un correcte 5,3% i 570.000 seguidors des de laSexta.

Per la seva banda, 'Fiesta' continua sense funcionar en audiències a Telecinco amb un escuet 8,8% i 767.000: puja a l'11,4% en públic femení. 'La Roca' torna a laSexta amb un escuet 4,6% i 400.000 espectadors.

| Mediaset

El mundial de MotoGP lidera a laSexta amb un fantàstic 16,4% de share i 1.206.000 seguidors. Per la seva banda, 'Socialité' es conforma amb un escuet 7,8% i 528.000 al migdia de Telecinco. 'D Corazón' amb Anne Igartiburu puja al seu tercer millor dada anual en audiències en marcar un 8,5% i 640.000 seguidors a La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 15,6% i 1,1M des d'Antena 3. La primera edició d'Antena 3 Notícies és l'informatiu més vist del dia amb 1.700.000 seguidors juntament amb un 18,6% de share.

La 1 lidera el diumenge en audiències

Antena 3 lidera en audiències el diumenge 27 d'abril amb un 11,6% de share. Telecinco es queda en segona posició molt a prop amb un 10,3%, mentre que La 1 es conforma amb un 10%. Per la seva banda, laSexta amb un 6,5% supera a Cuatro, que es queda en cinquena posició amb un bon 6,3%.

Aquest diumenge, el 59,4% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena, el que suposa 27,9M d'espanyols. El consum, a més, s'eleva fins a les 3 hores per persona.