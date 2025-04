Gir de 180º per a Xavi Lock després d'una arribada que canvia provisionalment la seva posició.

Després d'una arribada inesperada, Curro, personatge de Xavi Lock, ha de recuperar, provisionalment, la seva posició de senyoret. Aquest dimecres 30 d'abril a les 17:40h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Catalina tenia clar que volia casar-se amb Adriano i li ho va fer saber al seu pare. Toño va demanar a la seva mare que, si no volia ajudar-lo, almenys no li posés pals a les rodes parlant-li malament a Manuel sobre ell. Lorenzo es va quedar molt preocupat per l'amenaçant anunci del regal d'Ayala i es va esperar el pitjor.

Curro i Pía van continuar investigant la possible implicació de Lorenzo en l'assassinat de Dolores. Ricardo es va disculpar amb Ròmul després del seu desacord, mentre tots continuaven al·lucinant amb el canvi d'actitud de Petra. Les pitjors previsions de Jacobo es van fer realitat i Alonso va descobrir el veritable motiu del viatge de Martina.

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', l'arribada inesperada d'una persona desconcerta tot el palau: Eugenia és a 'La Promesa'. A causa del seu estat, els Luján decideixen ocultar-li els últims esdeveniments, per la qual cosa Curro, personatge de Xavi Lock, ha de recuperar la seva posició de senyoret. Manuel i Toño han fet comptes i han arribat a la conclusió que necessitaran molts diners per aixecar el seu projecte.

Alonso sent que Leocadia pot veure's esquitxada pel casament de Catalina i Adriano i decideix prohibir l'enllaç pel bé de la seva convidada. Petra investiga sobre la feina a la fleca que va deixar Ana per poder passar-la a una amiga. Tots es pregunten: qui és aquesta misteriosa amiga? El desacord entre Ròmul i Emília ha transcendit entre el servei, que es pregunten què ha pogut passar entre el majordom i la infermera.