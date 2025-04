Gir de 180º a 'Valle Salvaje' després de l'últim advertiment de Rocío Suárez de Puga

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, atrapada en les seves pròpies pors, no s'atreveix a advertir a Rafael. Aquest dimecres 30 d'abril, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', en ser testimoni de com Mercedes es va humiliar demanant perdó a Victoria, Alejo va prendre cartes sobre l'assumpte amb l'ajuda dels seus germans. A més, Victoria va descobrir les veritables intencions de José Luis: mai podria ocupar el lloc que li corresponia. Atanasio, després de la seva última discussió amb Matilde, es va mostrar penedit i va intentar disculpar-se.

D'altra banda, Úrsula es va interessar per la vida sentimental de Rafael i aquest la va sorprendre amb la seva resposta, mentre que els gels d'Adriana van ser cada cop més evidents. Per la seva banda, Leonardo va recuperar la seva força física, però també la il·lusió de tornar a les seves tasques com a capatàs, encara que Julio el va detenir. Després de no comptar amb el seu suport durant la recuperació, Leonardo va decidir buscar a Bàrbara per tenir una conversa definitiva.

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',el duc admet davant Atanasio conèixer a Raimunda, però això no significa que el secretari es posi de part de la seva mare. Mentre manté la seva proximitat amb José Luis, intenta que la seva mare mantingui un perfil baix, tasca que passa per guanyar-se novament la confiança de Matilde. Després de la negativa de Bernardo que torni a les seves funcions de capatàs, Leonardo demana una altra oportunitat a Rafael.

Mentrestant, la desconfiança entre Victoria i José Luis no deixa de créixer. Alhora, el pla d'Úrsula segueix avançant a pas ferm i està cada cop més a prop de Rafael. Per la seva banda, Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, atrapada en les seves pròpies pors, no s'atreveix a advertir-li.