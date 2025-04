Dani Tatay fa un gir de 180º a 'Sueños de Libertad' després del seu últim pla

Andrés, personatge de Dani Tatay, aconsegueix que el senyor Pedro contracti Ruiz, el detectiu. Aquest dimecres 30 d'abril, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', després d'haver rebut l'alta, Luis va tornar a casa i ja va voler treballar, però Luz i Digna no li ho van permetre. Damián va témer que el senyor Pedro manipulés María i va demanar ajuda a Andrés perquè ho evités. Begoña va estar molt avergonyida després de l'escena que va presenciar Julia, perquè el joc de María va fer efecte.

Digna se sentia cada cop més còmoda estant amb el senyor Pedro. Luz li va explicar a Luis que ara Damián coneixia el seu secret i Luis es va quedar molt preocupat. Malgrat les reticències d'Andrés, Damián va fer un pas important en la guerra contra el senyor Pedro.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Andrés, personatge de Dani Tatay, aconsegueix que el senyor Pedro contracti Ruiz, el detectiu, com a especialista en seguretat laboral. Andrés i Tasio ensenyen la fàbrica i posen al dia Ruiz, que a la seva arribada, busca afinitat amb Fina i amb Claudia, però a Marta no li fa bona espina. La De La Reina exigeix respostes al seu germà sobre qui és el nou especialista en seguretat laboral.

Gema i Joaquín estan molt il·lusionats amb l'adopció i no poden evitar fer plans per al seu futur fill. Luis fa una gran oferta a Damián a canvi que no carregui contra Luz, mentre Luis i Digna li donen voltes a la situació. María es vanta que Begoña li demanés disculpes i Andrés explota contra ella.