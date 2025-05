La ràbia de Nancho Novo després d'un descobriment dur a 'Sueños de Libertad'

En Damián, personatge de Nancho Novo, s'enfada després d'un descobriment sobre el dia de la mort de Jesús. Aquest dimecres 28 de maig, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', en Pedro va cedir davant les pressions de don Agustín i va ser ell qui va oficiar el casament entre la Digna i en Pedro. L'Andrés, després de rebre la visita de Górriz, es va adonar que no estava sent sincer. En Joaquim i en Lluís van voler fer alguna cosa divertida amb en Teo perquè no estigués tan trist.

La Digna va revelar a el senyor Pedro l'addicció a l'èter que tenia el doctor Herrera, i l'empresari es va adonar que la Irene li havia amagat aquesta informació.La Clàudia va descobrir qui era la misteriosa dona de l'alta societat de qui estava enamorat en Raül. La Digna va parlar amb la Júlia sobre com era en Valentí, mentre l'investigador compartia amb en Damián el secret que havia esbrinat sobre la Irene.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',L'Andrés explica a en Damián i la Begoña que sospita que en Górriz i el senyor Pedro estaven compinxats. La Digna intenta que la Gemma es relaxi amb en Teo i faci les paus amb la Lluc. Cal una persona que dirigeixi la casa bressol, i la Clàudia s'ho planteja.

La Digna insisteix a el senyor Pedro a casar-se fent separació de béns. La Clàudia, decebuda amb en Raül després de saber que s'ha enamorat de la María, decideix distanciar-se del xofer. En Pedro revela a la Irene la seva preocupació per la investigació que l'Andrés està duent a terme amb en Górriz. Finalment, en Damián, personatge de Nancho Novo, s'enfada en assabentar-se que la Begoña va amagar la seva visita a en Jesús el dia de la seva mort.