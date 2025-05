Pablo Motos paralitza 'El Hormiguero' per anunciar la visita esperada de Melody

La tensió entre Melody i l'entorn de RTVE ha donat un nou gir. L'artista, que va representar Espanya a Eurovisió, ha triat 'El Hormiguero' com el lloc per parlar després de setmanes marcades per la polèmica. Pablo Motos va ser l'encarregat d'anunciar-ho aquest dimarts, interrompent l'entrevista a Luke Evans per confirmar que Melody serà al programa el proper dimecres 4 de juny, a les 21:50h.

Per tant, Melody ha escollit el programa més vist de la televisió per trencar el seu silenci. Aquest dilluns, 'El Hormiguero' va ser novament líder absolut amb 1.850.000 seguidors de mitjana i un 14,9%, amb la visita d'Emilia. El programa presentat per Pablo Motos es va imposar novament a tots els seus competidors, amb un avantatge de +6,6 i +1,9 punts, guanyant-los igualment en coincidència.

No obstant això, també s'ha rumorejat la visita de Melody a 'De Viernes' per a aquesta setmana. Segons 'Espejo Público', el format de Telecinco li hauria fet una oferta de 150.000 euros per seure a parlar del seu polèmic pas per Eurovisió. Això no seria d'estranyar tenint en compte que l'any passat Nebulossa també va passar per 'De Viernes' tan sols dues setmanes després de la seva participació al festival musical.

| RTVE

La visita a 'El Hormiguero' no és casual, ja que arriba després d'una polèmica amb 'La Revuelta' de David Broncano, per la qual cosa la cantant ha decidit girar cap a Antena 3. Durant una recent convocatòria amb mitjans a RTVE, Melody va deixar clara la seva postura: "Aniré als programes en què a mi se'm respecti i em donin el meu lloc com a artista".

Tanmateix, David Broncano s'ha negat a demanar disculpes a Melody: "He vist que ha dit que ens exigia disculpes per venir al programa, resposta ràpida: Melody, no ens disculparem en cap moment", sentenciava. "Ella diu que vol anar a un programa on la respectin i crec que l'hem respectada molt", afegia.

No obstant això, David Broncano obria la porta al seu retorn a 'La Revuelta': "Sempre he tingut bon tracte amb ella i em sembla una noia de put* mare. Em dol que hagi passat això, però, en qualsevol cas, suposo que anirà a altres programes que els interessi més pel que sigui, però estàs convidada a venir, Melody".