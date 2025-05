El descobriment d'en Xavi Lock que dona un gir de 180º a tot a 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock, li diu a la Pia que ja sap qui va matar la seva germana. Aquest dimecres 28 de maig a les 18:20h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Curro va acudir a Manuel per fer llum sobre la relació entre Jacobo i Esteban Monteclaro. Tot i que el que va descobrir no va ser el que esperava. Qui va continuar esperant que Santos tornés va ser Ricardo, personatge de Carlos de Austria, que va compartir amb la Pia el dolor que li causava l'absència del seu fill.

L'absència de seny va ser el que Leocadia i Lorenzo van voler que l'Eugenia patís, i no van escatimar mitjans per aconseguir-ho. No era nova per a Jacobo l'animadversió que la Martina sentia cap a Lisandro, però va aprofundir encara més en els sentiments de la seva promesa. Leocadia va buscar una suposada aliança entre els Luján i el duc de Carvajal i Cifuentes a través dels nadons de la Catalina.

| RTVE

En audiències, durant el mes d'abril, 'La Promesa' va promitjar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va reunir 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà al capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', la Teresa explica a la Petra i en Rómulo l'atac de l'Eugenia al capità de la Mata i es preocupen. La María Fernández nota que la germana de la Cruz sembla confosa, però la Leocadia la convida a fer una passejada pel poble. A més, en Rómulo i l'Emilia sembla que han solucionat les seves diferències i, inesperadament, s'acosten més que mai.

La Vera li diu al Lope que la polsera que li va regalar és falsa, però el cuiner no s'ho pot creure... L'Adriano escolta la Petra i les cuineres parlant d'ell a l'esquena i té un enfrontament amb en Lisandro. Curro, personatge de Xavi Lock, li diu a la Pia que ja sap qui va matar la seva germana. El sergent Burdina informa en Manuel que ha investigat el que li va dir en Toño i ha descobert que tot és mentida.