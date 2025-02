Audiències: 'La Isla de las Tentaciones' arrasa i fa front a Broncano i Pablo Motos

'La Isla de las Tentaciones' arrasa de nou en audiències a Telecinco amb un estratosfèric 20,6% de quota de pantalla i 1.526.000 espectadors. El reality, que és el programa més vist del dia en el seu express amb un 13,7% i 1.904.000 televidents, puja al 52,3% en el target entre 13 i 24 anys. Pot contra 'Renacer', que baixa a un 10,5% i 881.000 seguidors a Antena 3.

La setena nit de 'Bake Off: Famosos al forn' puja unes dècimes fins a un 10,1% i 701.000 televidents: puja al 12,5% en target comercial. La pel·lícula "Criminal" es queda en un 5,3% de share i 413.000 seguidors a Cuatro. 'Cifras y Letras' segueix molt fort a La 2 amb un gran 5,9% i 824.000 seguidors.

'El Hormiguero' de Pablo Motos a Antena 3 marca un 13% i 1.819.000: puja al 21,7% en el públic entre 25 i 44 anys. Supera a 'La Revuelta' de David Broncano a La 1, que es queda en un 11,6% i 1.625.000.

'El Programa de Ana Rosa' és tercer en la seva franja

'El Programa de Ana Rosa' (12,8% i 284.000) és tercera en audiències davant el lideratge de 'Vamos a ver' (14,3% i 475.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 17,8% i 384.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' lidera el matí amb un 14,7% i 368.000 des d'Antena 3.

| Mediaset

'El Diario de Jorge' segueix fluix en audiències amb un 8,4% i 712.000 a Telecinco. Tanmateix, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,9% de quota i 1.234.000 televidents des d'Antena 3. 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,7% i 1.008.000: puja al 19,5% en el target majors de 65 anys.

'Tardear' no destaca en audiències a un fluix 9,6% juntament amb 742.000 telespectadors des de Telecinco: puja a un 12,7% entre les dones. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera amb un just 10,3% de quota juntament amb un 800.000. A més, 'Más Vale Tarde' es queda en un fantàstic 7% i 540.000 seguidors.

'Pasapalabra' segueix líder sense rival amb un gran 17,7% juntament amb 1.876.000 espectadors a Antena 3: obté el minut d'or a les 21:03h amb 3.029.000 espectadors i 24,9% de share.

Antena 3 és líder del dilluns en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dilluns 17 de febrer amb un estupend 13,8%. Telecinco es queda lluny amb la segona posició en obtenir un 11,4% de share i La 1 és tercera amb un 9,8%. Per la seva banda, laSexta aconsegueix un estupend 7%, molt per sobre de Cuatro, que marca un 5,5%.

Aquest dilluns, el consum es dispara fins als 173 minuts per persona, el que suposa 2,9 hores. Més del 60,5% de la població espanyola va veure la televisió dilluns, el que és un total de 28,4 milions de persones.