El greu incident que deixa a Bahar al límit de la mort a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dimarts 18 de febrer, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Bahar i els seus fills es van emocionar en veure el canvi d'actitud de Timur. Ell va insistir que havien de mantenir-se units, però Bahar estava decidida a divorciar-se. A més, Aziz va parlar amb el seu pare perquè no era capaç d'entendre per què s'ha comportat així amb Bahar.

Çagla va parlar amb Rengin perquè recapaciti sobre el seu passat i el que havia viscut durant els últims anys. Rengin va aprofitar la conversa per confessar que Timur és el pare de Parla. Aziz va decidir prendre's un temps fora de l'hospital perquè es va sentir culpable de la mort de la pacient al quiròfan.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Timur intenta reconciliar-se amb Bahar de qualsevol manera i busca un acostament per arreglar el seu matrimoni. No obstant això, ella té clara la seva decisió i presenta una demanda de divorci. Bahar diu a Timur que ja no l'estima i assegura que vol una ruptura amable, però que es divorciarà costi el que costi.

Timur s'adona que no pot salvar el seu matrimoni i parla amb Rengin per disculpar-se pel mal que li ha ocasionat. L'hospital pateix un incendi i han de desallotjar-lo de forma urgent, però Bahar està tancada en una sala i no pot sortir. La seva vida corre perill, mentre que Evren i Timur la busquen amb desesperació.