Audiències: 'Hay una cosa que te quiero decir' lidera davant 'Atrapa un Millón'

'Hay una cosa que te quiero decir' amb Jorge Javier Vázquez lidera amb màxim de temporada a Telecinco amb un bon 11,1% i 941.000 espectadors. 'Atrapa un Milió' de Manel Fuentes es conforma amb la segona opció en audiències a Antena 3 amb un fluix 9,3% i 972.000 telespectadors. La pel·lícula "Historias de San Valentín" a La 1 no destaca amb un 7,8% i 800.000 fidels, mentre 'Informe Semanal' es queda en un 7,9% i 873.000 fidels.

A Cuatro, funciona la pel·lícula "Lucy" amb un 8,4% i 881.000. Finalment, 'laSexta Xplica' de José Yélamo puja per sorpresa en audiències a un 6,4% i 528.000 fidels.

A la tarda, 'Fiesta' amb Emma García no funciona a Telecinco amb un escuet 8,8% i 789.000 seguidors. El primer Multicine d'Antena 3 lidera en audiències amb un bon 11,1% de quota de pantalla i 993.000 seguidors. No obstant això, 'Cine de Barrio' no destaca amb un 8,4% i 767.000 a La 1.

| Telecinco

Al migdia, 'Socialité' no funciona amb un escuet 8,8% i 537.000 seguidors des de Telecinco. Tanmateix, pot amb 'D Corazón', que baixa a un escuet 6,9% i 480.000.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb el seu millor dissabte de la temporada amb un 19,3% i 1.335.000 seguidors. Just abans, 'Cocina Abierta amb Karlos Arguiñano' també lidera amb un 12,5% i 570.000. A més, Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia amb un gran 22,5% de share i 1.994.000 seguidors.

A nivell diari, Antena 3 lidera amb distància el dissabte 15 de febrer amb un 10% de share. Aquest dissabte, més de 26 milions d'espectadors únics van veure la televisió, cosa que suposa el 57% de la població a Espanya.