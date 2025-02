El macabre descobriment d'Ana Garcés que dona un gir de 180º a tota 'La Promesa'

Jana, personatge d'Ana Garcés, fa un macabre descobriment que ho canvia tot. Aquest dimarts 18 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', l'embaràs de Jana no va millorar en absolut la seva relació amb Cruz. María Fernández estava obsessionada, pensant que un dimoni l'havia posseïda i va continuar trobant proves que tenia un dimoni dins.

Curro vivia obsessionat amb Ramona, i, per molt que protesti, el noi no se n'aniria fins que ella decidís ajudar-los a Jana i a ell. Per a Ricardo també estava sent complicat gestionar la situació amb Ana, Santos i Pia. Especialment, quan aquesta última li va deixar clar que no estava d'acord amb el seu procedir.

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Àngela li diu a Teresa que sospita que la família Luján està planejant casar Curro amb una rica hereva per salvar el palau. El marquès s'enfronta a la seva esposa per haver enganyat Martina. Cruz, després de disculpar-se amb el seu marit, suggereix que potser Jacobo podria intervenir per canviar el rumb dels esdeveniments.

A més, Catalina confessa a María Fernández que està enamorada d'Adriano, el pare dels seus fills. Ana descobreix que Santos no s'ha guanyat molts amics, en gran part per la seva relació amb Petra, a qui li fa un desaire. Pia s'enfronta a Ana i l'acusa de no ser honesta.

Jana oculta a Manuel les paraules cruels de la seva mare sobre el seu embaràs, però confia en Pia, desfogant-se sobre els records perduts de l'habitació secreta. Encara que Curro l'està ajudant a ajuntar les peces, la veritat continua eludint-la, fins que Jana, personatge d'Ana Garcés, fa un macabre descobriment que ho canvia tot.