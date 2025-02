Antena 3 arrenca la promoció de l'estrena d''Ángela', el seu nou thriller dramàtic

Antena 3 ha arrencat la promoció de 'Àngela', la nova sèrie que arribarà pròximament al seu prime time. La ficció escalfa la seva estrena en obert després de la seva estrena a atresplayer, on ja està completa, el passat mes de juliol. 'Àngela', que compta amb sis episodis de 50 minuts cadascun, és l'adaptació espanyola de l'exitosa sèrie australiana 'Àngela Black'.

'Àngela' està protagonitzada per Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain i Lucía Jiménez. Completen el repartiment Iván Marcos, Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago i les nenes Maia Zaitegui i Sua Díez, entre d'altres.

Aquest thriller narra la vida d'Àngela (Verónica Sánchez), una dona aparentment feliç al costat del seu marit, Gonzalo (Daniel Grao), amb qui té dues filles. No obstant això, sota aquesta idíl·lica façana, Àngela oculta un infern de maltractament.

Sempre en tensió, el fràgil equilibri d'Àngela acaba de trencar-se quan coneix Eduardo (Jaime Zatarain). És un antic company d'institut pel qual se sent immediatament atreta. No obstant això, gràcies a la intervenció de la seva millor amiga Esther (Lucía Jiménez), Àngela descobrirà que Edu no és qui diu ser.

| Atresmedia

Sonia Martínez i Borja Echeverría són els productors executius de la sèrie i Montse García la directora de Ficció per part d'Atresmedia. La sèrie està dirigida per Tito López-Amado. Lucía Alonso-Allende és la coproductora executiva d''Àngela' que compta amb un equip de guió format per Sara Cano i Paula Fabra, amb Jorge Blas com a analista de Guió.

Quant a la seva ubicació en graella, tot apunta que agafarà el relleu d''Honor' a la nit de dijous. La sèrie protagonitzada per Darío Grandinetti ha emès ja cinc dels seus vuit capítols. No obstant això, les audiències no l'estan acompanyant, ja que aquesta mateixa setmana es va quedar en un escuet 7,1% de share.

Així és la trama d''Àngela'

Àngela porta una vida aparentment idíl·lica de portes enfora: té dues filles fantàstiques, un marit encantador i una casa espectacular. No obstant això, aquesta façana és un frau i cada vegada li costa més esforç mantenir-la.

Àngela és en realitat una dona maltractada per un marit obsessiu que l'ha convençuda que sense ell no seria res. Fins que un dia apareix Edu, un atractiu jove que li revela sorprenents secrets i que està disposat a ajudar-la eliminant-lo de la seva vida.