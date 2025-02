Dani Tatay rep la millor de les notícies sobre el seu futur a 'Sueños de Libertad'

Damià fa un important anunci respecte a la situació d'Andrés, personatge de Dani Tatay. Aquest dimarts 18 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. A més, la sèrie diària està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Damià i Digna es van unir per l'esperança de l'alliberament d'Andrés. A més, Begoña i Marta van començar la recerca de proves que puguin exculpar Andrés. Per la seva banda, Claudia demana ajuda a Manuela per organitzar una festa sorpresa per a Luz.

Gaspar va tornar a la cantina i el posen al dia de tots els canvis en la direcció de l'empresa. Luz va donar una resposta a Luis sobre la seva proposta de viatjar a Barcelona. Begoña i Marta, desolades, no van trobar les proves que buscaven, però Damià estava disposat a fer el que fos per alliberar Andrés.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant amb 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Damià fa un important anunci respecte a la situació d'Andrés. Gema es desfoga amb Marta: vol treballar, però Joaquín s'hi oposa. Andrés, personatge de Dani Tatay, surt finalment de presó, però a qui visita primer després de ser posat en llibertat?

És l'últim dia de Manuela a la cantina i la festa sorpresa de comiat a Luz, que canvia d'opinió respecte al viatge a la convenció de perfumistes a Barcelona. Luis decideix mantenir en secret el missatge d'Alberto. Fina no acaba d'acceptar que el casament de Marta i Pelayo es produeixi.

Begoña deixa clar a Jesús que no pararà fins a descobrir la veritat sobre la detenció d'Andrés. Malgrat els intents de la seva germana per aplacar la seva set de venjança, el senyor Pedro no cedeix amb Andrés. Andrés, que desconeix la realitat sobre l'embaràs de María, es compromet amb ella.