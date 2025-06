Gerra d'aigua freda per a José Milán després d'un gran menyspreu a 'Sueños de Libertad'

Tasio, personatge de José Milán, s'assabenta del sopar de presentació de Gabriel, i li dol no haver estat convidat. Aquest divendres 13 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Digna va explicar a el senyor Pedro les acusacions que Damián va llançar sobre ell. el senyor Pedro va intentar intimidar Damián i va desmentir les acusacions. A més, va comunicar als seus fills que coneixerien el seu cosí Gabriel, i va demanar a Manuela que organitzés el dinar familiar.

Després de la seva reunió amb Ángel Ruiz, Irene va començar a sospitar que Cristina podia ser la seva filla i Damián va revelar a Irene un secret important sobre Cristina. Begoña va portar la Julia a veure la seva tia María per primera vegada després de l'accident. Ara que Digna vivia amb el senyor Pedro, la Gema estava desbordada per la feina a casa i a la botiga.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',Irene amaga a el senyor Pedro que ha descobert qui és realment la Cristina. La Manuela intenta animar una María enfonsada, que manipula l'Andrés, i li fa creure que pot refer la seva vida. L'Andrés, penedit, no es deixa ajudar en les cures de la María.

