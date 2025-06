Roberto Leal alça la veu contra els qui acusen de tongo a 'Pasapalabra' a Antena 3

Cinc anys han passat des que Roberto Leal es posés al capdavant de 'Pasapalabra' a Antena 3. Per celebrar aquest aniversari, el presentador va ser el convidat estrella de 'El Hormiguero' aquest dimarts 10 de juny. Roberto Leal va compartir amb Pablo Motos una conversa plena d'anècdotes, reivindicacions i algun que altre ajust de comptes amb els comentaris del públic.

'Pasapalabra', que actualment viu una de les seves etapes més exitoses, amb un pot superior a 1.720.000 euros, ha batut rècords d'audiència recentment. A finals de maig, va assolir un 22,1% de quota de pantalla, signant la seva millor dada en dos anys.

Al llarg d'aquesta etapa, 'Pasapalabra' ha entregat quatre pots i més de set milions d'euros, consolidant-se com un dels grans referents de l'entreteniment televisiu. "Cinc anys que semblen 15 ja", va bromejar Roberto Leal en recordar a 'El Hormiguero' la intensitat amb què ha viscut aquesta etapa professional.

| Atresmedia

Durant la seva intervenció, les formigues Trancas i Barrancas li van plantejar una de les qüestions més comentades entre els seguidors de 'Pasapalabra', com la complexitat creixent d'algunes definicions. Roberto Leal no va dubtar a explicar la lògica darrere de les famoses 'preguntes pany': "Si no fos així, aquesta gent s'enduria un pot cada tarda", va justificar. Segons va explicar, els guionistes es veuen obligats a pujar el nivell de dificultat en tres o quatre paraules per mantenir la tensió i l'equilibri entre els concursants.

Roberto Leal també va aprofitar per aclarir una de les crítiques freqüents que rep dels espectadors: la suposada diferència en la lectura dels roscos. "Molta gent em diu 'és que aquest rosco el llegeixes més ràpid que l'altre'", va reconèixer. Davant aquestes sospites, Roberto Leal va ser clar i contundent: "Si els mesures, de la 'a' a la zeta, varia molt poc el nombre de paraules[de les definicions]. Si el rosco A té 2527 paraules, el B en tindrà una més o una menys, no gaires més". I va rematar amb fermesa: "O sigui que està mesurat, matemàtic, ha de ser així".