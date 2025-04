Gerro d'aigua freda per a María Redondo després d'una última decisió a 'Valle Salvaje'

Victoria pren una decisió implacable respecte a Matilde, personatge de María Redondo. Aquest divendres 11 d'abril, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el famós Isaac Pazos va arribar al Valle per conèixer Alejo. Aquest podria canviar completament el seu destí i ajudar-lo, finalment, a oferir a Luisa i al seu fill la vida que sempre havia somiat. Leonardo va continuar amb les seves funcions com a capatàs, i malgrat que l'esforç físic li va passar factura, gràcies a l'ajuda de Bernardo va començar a adaptar-se al ritme de la feina.

La reacció de Julio en saber que l'herència dels Salcedo és de Rafael va descol·locar Adriana. Instal·lada a la Casa Gran, Victoria es va mostrar còmoda, segura i decidida a ocupar el seu lloc, encara que la seva ment va començar a jugar-li males passades. No obstant això, tot va canviar quan va trobar en un llibre una nota per a ella que la va alarmar sobremanera.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Victoria, encara fent-se amb les regnes de la Casa Gran, pren una decisió implacable respecte a Matilde, personatge de María Redondo. La protagonista la vol fora del valle, ja que considera que, després de la mort de Gaspar, la jove ha deixat de tenir utilitat. El que no imagina Victoria és que José Luis només manté la seva proximitat per tenir-la controlada i prevenir qualsevol rampell que pugui posar en risc tots els seus plans.

D'altra banda, Atanasio revela a Matilde qui és Raimunda, però pot ser que la seva confessió arribi massa tard. Mentrestant, Leonardo cau esgotat després de tant treballar com a capatàs. No obstant això, Bàrbara continua mantenint-lo a distància, deixant clar que no està disposada a cedir.