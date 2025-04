La decisió que dona un gir de 180º al paper d'Ana Fernández a 'Sueños de Libertad'

Digna, personatge d'Ana Fernández, comparteix la seva preocupació amb Andrés sobre la tutela de Julia. Aquest divendres 11 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Damián va advertir a Pelayo sobre la falta de discreció de Darío. María va fer saber a les noies de la botiga que era la tutora legal de Julia i que, per tant, controlava les seves accions. Tasio estava molest després d'assabentar-se que Damián va actuar a la seva esquena per mediar amb Carmen.

Begoña va confessar a Luz els seus dubtes sobre la possible addicció d'Herrera. Pelayo va prendre una decisió important respecte a la seva relació amb Darío, mentre Claudia va canviar d'opinió respecte a la seva cita amb Raúl. El doctor Herrera va donar a Gema els resultats de les proves.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', després d'haver estat descobert, Luz confronta Herrera i li retreu que no pot continuar exercint donada la seva condició d'addicte. Luis es desespera quan la seva dona li fa conèixer la situació del doctor. Pelayo es mostra afectat per la seva ruptura amb Darío, que, en marxar, s'acomiada de Fina i l'adverteix sobre el perill que suposa l'ambició de Marta per a la seva relació.

Begoña rep una trucada de l'escola de Julia i hi acudeix sense consultar-ho abans amb María. Digna, personatge d'Ana Fernández, comparteix la seva preocupació amb Andrés sobre la tutela de Julia, però, després, María compta amb ella perquè la nena necessita la seva àvia. Raúl comparteix amb Manuela la seva desil·lusió després del plantó de Claudia.