Audiències: Ana Rosa és tercera davant l'ensulsiada de La 1 en el funeral del Papa

La 1 arrasa en audiències durant tot el dia aquest dissabte gràcies als esdeveniments informatius i esportius. En la franja matinal, el públic va escollir TVE per informar-se sobre el funeral del Papa Francesc, aconseguint un 26,9% en la suma de La 1 i el Canal 24 Horas. D'aquesta manera, La 1 va congregar 860.000 seguidors i un 24,2% de quota, sumant 2,7% de share del canal temàtic informatiu.

La segona posició és per a l'especial d'Antena 3 Noticias, que es va quedar en un 8,3% de quota. Per tant, malgrat el seu gran desplegament, 'El Programa de Ana Rosa' ha caigut a tercera posició en audiències amb un 7,2% i 241.000 seguidors des de Telecinco. Finalment, laSexta s'ha conformat amb la quarta posició en audiències amb un 4,8% i 202.000 amb el seu especial.

En prime time, la final de la Copa del Rei va arrasar en audiències a La 1 amb un estratosfèric 49,7% de share i 7.279.000 espectadors. La pròrroga va pujar a un 57,2% i una mitjana de 7.862.000 seguidors.

En la resta de cadenes, el refregit de 'Hay una cosa que te quiero decir' aconsegueix la segona posició amb tan sols un 5% de quota i 643.000 a Telecinco. El concurs '¡Salta!' de Manel Fuentes a Antena 3 es queda en un 3,9% i 579.000. Per la seva banda, 'laSexta Xplica' (2,8% i 355.000) i 'El Blockbuster Green book' (2,7% i 395.000) a Cuatro es queden molt a prop.

| Telecinco

A la tarda, 'Fiesta' aconsegueix el seu segon millor resultat anual, liderant en audiències amb un bon 10,6% i 843.000 fidels des de Telecinco. El primer multicine, "Casas de cristal", lidera la sobretaula amb un 10,9% i 936.000 seguidors des d'Antena 3.

'Socialité' continua sense funcionar en audiències, encara que puja lleugerament respecte a la setmana passada, a un 8,6% i 578.000. 'La Ruleta de la Suerte' lidera amb distància amb un 17,1% i 1.214.000. Antena 3 Noticias és l'informatiu més vist del dia amb un gran 19,1% i 1.723.000 fidels.

Amb tots aquests resultats, La 1 lidera el dia en audiències amb un gran 25,8% de quota. La segona posició és per a Antena 3, molt lluny, amb un 8% de quota.

Cal destacar que el 59,2% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena, sent el dissabte amb major nombre de minuts de consum de tota la temporada. Per tant, el consum va ser de 3 hores de mitjana per espectador (182 minuts).