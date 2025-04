La 1 posa data d'estrena a 'That's my Jam' amb Arturo Valls, que amplia la seva durada.

TVE continua renovant la seva graella i sumant nous formats a la seva oferta. Després de l'estrena de 'The Floor' i el debut imminent de 'La familia de la tele', RTVE aposta ara per un nou concurs musical on la diversió està garantida. Es tracta de 'That's my Jam: que el ritme no pari', on dos equips de celebritats convidades s'enfronten a diferents reptes per posar a prova les seves habilitats musicals.

El programa, que va estrenar la seva primera temporada a Movistar Plus+, fa el salt a la televisió pública i s'emetrà en el prime time de La 1, mantenint a Arturo Valls com a presentador. En una roda de premsa a la qual TVeo ha assistit, la corporació ha confirmat oficialment quan s'emetrà. I és que 'That's my Jam' serà la nova aposta de La 1 per a la nit de dimarts, després de 'La Revuelta', a partir del pròxim 29 d'abril.

Això confirma que 'Late Xou con Marc Giró' ja té substitut a la graella. La seva última emissió va ser just abans de Setmana Santa i, curiosament, Marc Giróno va esmentar en cap moment que es tractava de l'últim programa. Aquesta setmana, en lloc del habitual late show, La 1 va optar per emetre una pel·lícula.

| RTVE

Però el buit ja té amo, ja que arriba 'That's My Jam: Que el ritme no pari', un show que promet ritme, humor i molta competició entre famosos. Segons ha declarat Arturo Valls, el programa comptarà amb "convidats de luxe que venen sense prendre's molt seriosament. Es deixen anar la melena, es desinhibeixen i s'ho passen molt bé". Així, les celebritats aconsegueixen "oferir a l'espectador una altra part d'ells, perquè surten del seu registre i això és fantàstic".

D'aquesta manera, TVE prossegueix en el seu camí de fer una televisió de servei públic amb l'objectiu d'aconseguir la màxima audiència possible. La corporació no cessa en les seves estrenes i Arturo Valls serà el següent a pujar-se a aquest vaixell. "Encantat de pujar-me a aquesta tendència, tant de bo pugui pujar-me a aquestes dades d'audiència també", ha expressat. A més de presentar, el valencià és també productor executiu del format. Serà l'amfitrió d'aquest original show ple de música i d'humor, en el qual es començarà amb el micròfon a cantar en més d'una ocasió.

El show és una adaptació de la versió original de Jimmy Fallon estrenada als Estats Units. De moment, La 1 ja té gravades vuit entregues, que s'emetran amb una durada d'aproximadament 75 o 80 minuts, l'original era de 45 minuts. Roger López, director del programa, assegura que 'That's My Jam' no ha perdut el ritme en el seu salt a la televisió pública. "El programa manté moments d'humor, emocions i anècdotes que connecten amb el públic. L'adaptació ens ha costat el seu, però el resultat val la pena", comenta.

Un dels principals reptes va ser traslladar un format pensat per al públic nord-americà al prime time de TVE. Per a això, han ampliat la durada del programa, incorporat més jocs i humor. A més, es dona més espai a la conversa, permetent conèixer millor als convidats i descobrir algunes de les seves anècdotes més divertides.

| RTVE

Miriam García Corrales, directora d'Entreteniment de TVE, ha confirmat el que ha expressat el director. El concurs arriba a Espanya "molt millorat". "S'ha treballat molt en la posada en escena i en els jocs", assegura. Sumant a això, Jimmy Fallon, creador del format, està molt satisfet amb l'adaptació, destacant que aquesta versió està sent portada a altres mercats com un exemple.

"És un programa que no pots deixar de mirar, ple de diversió, i en el qual et mullaràs literalment", comenta García Corrales. "És el tipus de programa perfecte per gaudir amb amics o en família. No s'ha de deixar de cantar ni de ballar, el ritme no pot parar!".

El concurs musical comptarà amb convidats com Eduardo Navarrete, Ana Guerra, Chanel, Amaia, Eduardo Casanova, Eva Soriano, Paco León, María del Monte o Xuso Jones. També Vicco, Palomo Spain, David Bustamante, Grison, María León o Maribel Verdú, entre altres.

En el primer episodi, Angy, Eva Soriano, Carlos Baute i Raúl Pérez s'enfrontaran per aconseguir el cobejat radiocaset daurat. En la seva estrena coneixerem la banda, liderada per Víctor Elías, responsable de la música en directe i de les noves versions dels temes.

Així és 'That's my Jam: Que el ritme no pari'

| RTVE

'That’s My Jam: que el ritme no pari' és un concurs musical on dos equips formats per conegudes estrelles convidades competeixen, a través de diverses proves, per demostrar les seves habilitats musicals. En cada episodi, Arturo Valls presenta dos equips de celebrities que competeixen en una sèrie de jocs i actuacions basades en música, ball i preguntes. L'equip guanyador obtindrà el preuat radiocaset daurat del programa. Un format ple de diversió i entreteniment que compta a més amb una banda de música en directe, capitanejada per Víctor Elías.

El programa consta de vuit jocs de deu minuts cadascun. La primera part sempre és un joc d'endevinar cançons o cantants. La segona part tracta de reptes divertits. 'That's My Jam' és un gran show d'entreteniment en el qual dues parelles de celebrities participen en proves i jocs al voltant de la música. Es tracta d'un programa on tota celebrity ha d'enfrontar-se a cantar, sàpiga o no, sotmetent-se als seus karaokes musicals poc convencionals. També, a proves de mímica mentre ballen, a jocs de preguntes i respostes (amb perruques posades) o a entrar en una peixera en la qual, si cantes malament o tens mala memòria, et mulles.

Aquest format és l'adaptació de l'americana 'That's my Jam' presentada per Jimmy Fallon. Produïda per Universal Television Alternative Studio juntament amb la productora de Jimmy Fallon, Electric Hot Dog. La seva primera temporada als Estats Units va assolir més de 250 milions de visionats en lineal i plataformes digitals. 'That's my Jam Espanya' és la sisena versió internacional del format. També, s'ha adaptat al Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i Mongòlia, entre altres, per NBC Universal Formats.