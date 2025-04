Sofía Suescun sentencia amb una sola frase el concurs de Montoya a 'Supervivientes'

Sofía Suescun torna a la càrrega contra Montoya. L'actual col·laboradora de 'Socialité' no s'ha mossegat la llengua en analitzar l'actualitat de 'Supervivientes'. Aquest divendres 18 d'abril, Sofía Suescun ha repartit elogis, crítiques i fins i tot alguna que altra advertència als concursants més comentats de l'edició.

Una de les primeres a rebre paraules positives ha estat Anita Williams, a qui Sofía Suescun ja ha assenyalat en diverses ocasions com la seva favorita. No obstant això, ha apuntat directament contra Montoya, amb qui Anita Williams comparteix protagonisme juntament amb Manuel: "Avui dia, la perjudica i molt. L'Anita està pagant tots els errors de Montoya".

Sofía Suescun també s'ha pronunciat sobre la tensa relació entre Montoya i Manuel, una història que continua generant fricció a Hondures. En aquest sentit, va llançar un missatge clar al primer: "Montoya, si us plau, passa pàgina. No ens agrada que estiguis tot el temps regodejant-te en aquest tema, que no et beneficia".

Però Montoya no ha estat l'únic en rebre dards per part de Sofía Suescun des de 'Socialité', ja que Pelayo Díaz també ha estat en el punt de mira a 'Supervivientes'. "És veritat que al principi anava molt de proper, de natural, però la realitat és que, Pelayo, ets pura supèrbia. A més, a mi em fa la sensació que ho té tot pensat i calculat", sentenciava.

A més, va criticar un comentari que aquest va llançar recentment sobre Montoya: "L'altre dia em vaig fixar que vas menysprear Montoya dient que el coneixes per un meme a la platja. Pelayo, si us plau, pensa quan parles".

"Com deia Jorge Javier Vázquez, al final estàs en un concurs per molt que vulguis donar una imatge i la càmera et radiografia, sortirà la teva veritable cara. Has superat la barrera d'estar a 'Supervivientes' i adaptar-te, però em fa la sensació que estàs retingut perquè ets conscient que tens una cara B que no et fa bé i que està aquí guardadeta", deixava anar.

En la seva anàlisi, també va tenir temps per parlar d'altres perfils del programa com Álvaro Muñoz Escassi: "Gairebé no se'l veu. Vosaltres el veieu? Què li passa? Quina decepció! És una palmera, no està sent ell. Li passa com a Pelayo, tenen aquesta mania de contenir-se que sembla que va amb un antifaç per l'illa per no sentir res".

Per últim, va destacar positivament el concurs de Carmen Alcayde: "M'ha agradat perquè té uns quants enfrontaments donant canya. No paren de machacar-la i ella està aquí amb la seva personalitat contra tots, això m'agrada. No falta al respecte i no perd els papers".