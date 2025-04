Alexia Rivas paralitza emocionada 'Festa' amb un missatge directe per a la seva àvia

Aquest cap de setmana, 'Fiesta' va regalar als seus espectadors un d'aquells instants on l'emoció es va imposar a l'espectacle. Enmig de la celebració del Diumenge de Resurrecció, Alexia Rivas va sorprendre el públic obrint el seu cor en ple directe. La col·laboradora va decidir dedicar unes paraules a la seva àvia, recentment operada.

'Fiesta' va començar amb una connexió des de Sevilla, on Luis Rollán mostrava el fervor dels més de 500 natzarens de la Germandat de la Resurrecció. "Fa un any, en aquesta mateixa data, Emma, vas felicitar una seguidora que acabava de complir 100 anys. Doncs et dic, que avui està complint els 101: t'enviem un fort petó, Otilia", explicava el col·laborador.

Des del plató, Emma García no va trigar a sumar-se a l'homenatge: "dona-li la nostra abraçada, afecte i agraïment". "Tot l'amor del món per aquests 101 anys. Tenim una espectadora molt especial", va afegir la presentadora de 'Fiesta'.

Aquest record tan entranyable va donar pas a una reflexió d'Amor Romeira sobre la seva pròpia àvia: "Tant de bo la meva àvia arribi a aquestes edats. Cada vegada que vaig a Canàries, li dic: dura'm un anyet més. Té 87 i és una persona que em dona lliçons. Ella ha perdut tota la seva família, ha vist morir la seva filla, que és la meva mare, o un altre oncle meu. De sobte, li dic que no es mori i ella em diu: 'a mi no se m'ha perdut res allà dalt encara'. Ens empodera molt a la meva germana i a mi".

| Mediaset

Va ser llavors quan Alexia Rivas, commoguda per la conversa, va demanar la paraula per compartir una vivència personal: "Et vull demanar un favor, Emma. Mai faig aquestes coses i, a més, mai faig aquestes coses a la televisió. Però és que acaben d'operar una de les meves àvies aquesta setmana, d'un càncer de còlon".

La notícia, encara que delicada, venia acompanyada d'un gran alleujament: "L'operació ha sortit fenomenal, li han tret absolutament tot el càncer i ens està veient ara mateix". Emma García es va acostar de seguida per mostrar-li el seu suport, mentre Amor Romeira l'acompanyava amb un gest còmplice: "Un petó per a Olga".

Mirant a càmera i contenint les llàgrimes, Alexia Rivas es va dirigir directament a la seva àvia: "Ets una campiona. Què dir-te! Ets la raó de la meva vida". "Té 87 anys, ens ha tingut molt preocupats, però ens té ara més alleujats. S'avorreix a l'hospital, però li he dit que és temps de repòs. La vull moltíssim", va explicar Alexia Rivas a 'Fiesta'.

Emma García va tancar el moment amb un missatge que anava més enllà d'una dedicatòria personal. "Olga, et farem divertir, així com a totes les persones que estiguin en una situació similar a la teva. Una abraçada molt forta", va concloure la presentadora de Telecinco.