Telecinco premia Ana Rosa amb un especial dissabte: cobrirà el funeral del papa

Telecinco aposta per Ana Rosa Quintana per narrar un dels moments més importants de la història recent. Es tracta del funeral del papa Francesc, una cerimònia que reunirà a la Ciutat Eterna centenars de milers de fidels i caps d'Estat i líders polítics arribats de tot el món. El funeral, per tant, serà retransmès en directe a Telecinco, en un especial de més de quatre hores de 'El Programa de Ana Rosa' aquest dissabte 26 d'abril a partir de les 09:15h.

Ana Rosa Quintana estarà al capdavant d'aquesta edició del programa en un set instal·lat al centre de la capital italiana. Allà estarà acompanyada per Màximo Huerta, Ana Terradillos, María Casado, Cristina Sánchez, directora de la revista Alfa y Omega, i José Beltrán, director de la publicació Vida Nueva. Tots ells aniran oferint els seus comentaris i valoracions durant el transcurs de les exèquies.

L'edició especial de 'El Programa de Ana Rosa' comptarà també amb tres punts de directe en diferents llocs d'interès. Estaran comandats per la presentadora Patricia Pardo i els reporters Álvaro López i Andrea Aliau. Ells seran els encarregats de traslladar l'ambient entre els centenars de milers de fidels que es donaran cita a la capital italiana.

| Mediaset

A més, al set a Roma s'asseuran diferents convidats que oferiran els seus testimonis al voltant de la històrica figura del pontífex. D'altra banda, Ana Rosa Quintana comptarà amb el suport des del plató del programa a Madrid de Jano Mecha. El periodista estarà acompanyat per Pilar Gómez, directora d'Article 14, i Álvaro de Juana, periodista, excorresponsal al Vaticà i col·laborador de Vida Nueva.

Cal destacar que Telecinco és l'única cadena que aposta per un magazine com l'espai encarregat d'aquesta cobertura. Tant La 1, com Antena 3 i laSexta, realitzaran aquest especial amb els seus serveis informatius.

No obstant això, les edicions del cap de setmana d'Informatius Telecinco continuaran molt pendents de tot el que succeeixi a la capital italiana. María Casado informarà des de Roma sobre el transcurs del funeral i la congregació multitudinària de fidels i líders mundials que han confirmat la seva assistència. Comptarà amb el suport de Darío Menor i Marina García. A més, recollirà els testimonis al carrer amb dos equips encapçalats pels reporters David Cacho i Graciela Rodríguez.