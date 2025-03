Audiències: 'De Divendres' puja a un nou màxim davant el lideratge de 'El Desafío'

Després del màxim de la setmana passada, 'De Viernes' torna a pujar en audiències al seu millor resultat anual amb un 12,3% i 986.000 espectadors. El lideratge de la nit és per a 'El Desafío', que marca un 14,1% i 1.335.000 des d'Antena 3. Per la seva banda, 'José Mota No News' continua sense funcionar en audiències en marcar un escuet 8,2% i 940.000 fidels a La 1.

'El Blockbuster: Spider - Man: No way home' a Cuatro baixa a un 5,5% i 529.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (7,4% i 864.000) i 'Equipo de Investigación' (6,9% i 764.000) pugen en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia. Per la seva banda, la gala drag: Carnaval internacional no destaca amb un 2,8% i 272.000 a La 2.

'El Diario de Jorge' no funciona a la sobretaula de Telecinco

'El Programa de Ana Rosa' (14,9% i 347.000) es manté en la segona opció en en audiències, davant del lideratge de 'Vamos a ver' (13,8% i 486.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 16,7% i 370.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' també lidera la seva franja completa amb un 12,9% i 338.000 des d'Antena 3. Just després, 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,7% i 1.609.000 telespectadors.

'Tardear' a la sobretaula continua sense millorar en audiències amb un 8,6% i 775.000 espectadors. Just després, 'El Diario de Jorge' es queda en un escuet 8,9% i 738.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles' baixa a un escuet 9,4% i 803.000 seguidors des d'Antena 3. A més, 'Más Vale Tarde' puja a un estupend 9,1% i 770.000 seguidors.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 12,6% i 1.218.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14% i 1.181.000. Just abans, el final de 'La Moderna' lidera amb màxim amb un estupend 12,4% i 1.093.000, mentre que 'Valle Salvaje' (7,8% i 733.000) baixa i empitjora la seva franja d'emissió.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 18,5% i 1.833.000 seguidors a Antena 3. 'Reacción en Cadena' es queda en un escuet 8% i 791.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' es queda en un 11,1% i 1.141.000.

Antena 3 continua líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 7 de març amb un 13,5% de share. Telecinco amb un 10,1% supera a La 1 en quedar-se en un 9%. Per la seva banda, laSexta amb un estupend 8,4% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,3%.