Cop per a Alain Hernández després de descobrir-se el seu passat a 'Sueños de Libertad'

Digna revela a el senyor Pedro un important secret sobre el passat de Jesús, personatge d'Alain Hernández. Aquest divendres 7 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', l'estat de salut de María semblava millorar, però encara no estava en les condicions de poder abandonar la casa gran. Fina va començar a adonar-se del dolor que li produïa el casament de Marta i Pelayo. Jesús va descobrir els detalls de l'avortament de María, mentre Andrés va posar al dia Marta sobre el que havia passat i van reflexionar sobre amors impossibles.

Carmen i Tasio es van tensar davant l'imminent examen de conduir. Jesús va fer un important descobriment sobre el passat de Luz, i el va utilitzar al seu favor. Irene va compartir amb Pedro la preocupació de Digna pels problemes de Joaquín amb l'alcohol. María va menysprear Andrés quan es va mostrar compassiu amb ella.

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Begoña afronta la difícil tasca de donar a Julia la notícia de la pèrdua del nadó de la seva tia María, i ha de continuar cuidant d'ella. Per la seva banda, Fina intenta ajudar Carmen amb l'examen de conduir. Gema explota amb les noies de la botiga perquè sent que fa una temporada que la deixen de banda.

Claudia revela a Gaspar el secret de Manuela, mentre Luis informa Digna del xantatge al qual els vol sotmetre Jesús, personatge d'Alain Hernández. Digna revela a el senyor Pedro un important secret sobre el passat de Jesús i, el senyor Pedro, demana ajuda a Irene per sabotejar Joaquín. Aquest, no obstant això, aconsegueix una entrevista amb un inversor que pot resultar fonamental per salvar el balneari.