Telecinco posa data al viatge de Jesús Calleja a l'espai: quan serà?

Després d'explorar els llocs més recòndits del globus per terra, mar i aire a 'Planeta Calleja'; i després de superar mil i un reptes a 'Desafío extremo', Jesús tanca el cercle dels seus viatges. 'Calleja en el espacio' convertirà a Calleja en el tercer espanyol de la història en viatjar a l'espai. Ho farà en el pròxim vol tripulat del coet New Shepard de Blue Origin, en una experiència única.

Després de l'emissió del primer especial a la nit del dimecres de Cuatro i a les portes del segon, que s'emetrà el dilluns, Jesús Calleja ja té data per al viatge. Telecinco ha revelat que aquest moment històric se viurà el pròxim dimarts 25 de febrer en un especial d'Informatius Telecinco que s'emetrà a les 15:45 hores. Un especial presentat per Carlos Franganillo juntament amb María Casado.

Durant l'emissió, el New Shepard s'enlairarà des de les instal·lacions de Blue Origin a la zona oest de Texas. Durant el viatge d'11 minuts de durada, els astronautes s'eleven més enllà de la línia de Kármán (100 km/62 milles), el límit internacionalment reconegut de l'espai. A més, experimentaran diversos minuts d'ingravidesa, contemplant vistes de la Terra que canvien la vida a través de finestres que ocupen més d'un terç de la superfície de la càpsula.

| Prime Video

A continuació, la càpsula entrarà en caiguda lliure estable de tornada a la Terra. Per reduir la velocitat del vehicle abans de l'aterratge, es desplegaran tres paracaigudes de frenada a diversos milers de peus sobre la Terra, abans de desplegar els tres paracaigudes principals. Just abans de tocar terra, un sistema de retropropulsió expulsarà un núvol d'aire sota la càpsula per crear un aterratge suau al desert de la zona oest de Texas.

La cobertura de l'esdeveniment ja ha començat amb la visita de Jesús Calleja a Informatius Telecinco en els últims dies. També inclourà les cròniques diàries d'un reporter que viatjarà amb l'aventurer des de Madrid i romandrà amb ell fins al seu ingrés al centre de formació de Blue Origin. El dia del llançament hi haurà una taula d'experts acompanyant a Carlos Franganillo el dia del llançament i una entrevista amb Jesús Calleja amb les seves primeres declaracions després de la seva experiència.