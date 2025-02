Ningú esperava el que va passar en la publicitat de 'De Viernes' amb José Manuel Díaz-Patón

José Manuel Díaz-Patón va protagonitzar una de les entrevistes més esperades a 'De Viernes', on va trencar el seu silenci sobre la seva separació de la dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada. Després de la confirmació de la ruptura per part de la dissenyadora la setmana anterior, l'advocat va decidir compartir la seva versió. No obstant això, més enllà de les seves declaracions, un instant fora de càmeres va acabar acaparant l'atenció del públic.

Al començament del programa, es va repassar la història d'amor entre ambdós, amb especial èmfasi en la creixent notorietat mediàtica de José Manuel Díaz-Patón com a possible motiu de la separació. "No hem tingut la conversa, però jo tampoc tinc gaire ganes. Jo crec que han de passar uns dies per tornar a la normalitat amb els meus amics i els meus fills", va explicar. A més, va deixar clara la seva molèstia amb la situació: "Estic enfadat".

Un dels aspectes que més el van afectar va ser l'actitud de la seva exparella davant la seva creixent visibilitat pública. "M'he sentit desprotegit, perquè jo hauria fet qualsevol cosa per ella", va confessar a 'De Viernes', sense entendre per què Ágatha Ruiz de la Prada no havia recolzat la seva exposició mediàtica. No obstant això, Beatriz Archidona va voler aclarir aquest tema: "No era la teva fama. El que li ha molestat no és la teva fama, sinó que en un moment complicat per a ella en què havia ficat la pota, la seva por era que li afectés professionalment, que tiressis més llenya al foc".

| Telecinco

Durant l'entrevista, Terelu Campos va voler conèixer més detalls sobre la seva convivència per descobrir si existien problemes més enllà de l'exposició pública. José Manuel Díaz-Patón va recordar amb afecte els moments compartits: "És una dona molt afectuosa i molt propera. Quan vaig començar a sortir amb ella em va descol·locar i em vaig quedar enamorat".

L'advocat va subratllar que mai no hi va haver problemes en la relació: "Mai no ha passat res greu entre nosaltres. Mataria per ella, però no ha sortit a defensar-me. El que va passar és que tots dos sense parlar-ho, amb els seus viatges, hi havia un missatge de veure què passa".

Després d'aquestes paraules, 'De Viernes' va anar a una pausa de publicitat i, a la tornada, Beatriz Archidona va sorprendre el públic en revelar el que havia succeït sense les càmeres. "Durant la publicitat has estat plorant, t'has tret un mocador", va comentar la presentadora de 'De Viernes', fent visible la vulnerabilitat de l'advocat.

"Me n'he anat perquè no volia que em veiés ningú", va confessar José Manuel Díaz-Patón. La conductora, en un intent de normalitzar l'emoció, li va respondre amb empatia: "No passa res perquè et vegin plorar i expressar els teus sentiments".