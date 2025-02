L'arribada d'un nou personatge dona un gir de 180º a la vida de Marta Belmonte

La reina Clara, interpretada per Marta Calvó, ha arribat marcant territori a 'Sueños de Libertad'. Sembla que ja ha tingut algun que altre enfrontament amb Marta quan ha acudit a l'empresa per conèixer-la amb motiu del matrimoni amb Pelayo. La dona, que coneix la veritable orientació sexual del seu fill, no esperava que ell li hagués explicat el seu gran secret a Marta i comença a tenir dubtes d'aquesta unió.

"Una cosa he de reconèixer, tinc caràcter i això m'agrada", és l'únic positiu que veu al personatge de Marta Belmonte. "No vull que t'enfadis, no és que no m'alegri que et casis, tot el contrari, però dono per fet que, donada la teva condició, la dona que es casés amb tu havia de ser una mica curteta. M'ha sorprès que sigui una dona intel·ligent", afegeix Marta Calvó interpretant la reina Clara a 'Sueños de Libertad'.

No obstant això, la reina Clara s'adona de la confessió de Pelayo: "No puc creure que hagis confessat els teus gustos a Marta. Com pots cometre tal ximpleria? I si ella comet una indiscreció? O pitjor encara, si la cosa no funciona i li dona per airejar-ho?", es pregunta la mare de Pelayo. Tanmateix, el protagonista ho nega: "Marta no és d'aquestes. Sé el que faig i ens impulsarà en les nostres empreses i carrera política".

| Atresmedia

"Som igual... d'ambiciosos, vull dir, i si em perjudica públicament aniria en contra dels seus propis interessos", afegeix Pelayo. Unes paraules que provoca que la reina Clara digui al seu fill que creu que Marta també és homosexual. "Em sembla una dona estupenda, tant que no m'encaixa que et triï a tu per casar-se", diu el personatge de Marta Calvó.

"No serà que aquesta dona amaga alguna cosa? L'únic que podria explicar aquesta situació és que aquesta dona sigui igual que tu. Mira'm als ulls i nega-m'ho", s'atreveix a dir a 'Sueños de Libertad'. Encara que Pelayo intenta treure-li aquesta idea a la seva mare del cap, acaba adonant-se que té raó.

L'adverteix que ha de tenir cura perquè la seva carrera política està en perill: "Com has pensat que ficar-te en un embolic és bona idea?". A més, li recorda que ara el perill és doble perquè tots dos han de frenar els rumors que puguin sorgir.